マインドフル開発ビデオメーカー: 穏やかなコンテンツを作成

高度なテキストからビデオへの機能を使用して、テキストを簡単に魅力的なマインドフルネスビデオに変換します。

137/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
セルフケアの実践を探求する個人を対象とした45秒の元気づけるウェルネスビデオを開発します。クリーンでモダンなビジュアルスタイルと暖かいカラーパレットを使用し、多様なAIアバターによるシンプルなマインドフルネスエクササイズを紹介します。インスピレーションを与えるが柔らかいバックグラウンドトラックと明確なナレーションで強化されています。
サンプルプロンプト2
瞑想初心者向けの30秒の簡潔な紹介ビデオを制作します。パステルカラーと明確なテキストオーバーレイを用いたミニマリストなビジュアルアプローチを採用し、主要な利点を強調します。穏やかなチャイムと簡潔なナラティブに設定されており、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを使用して簡単に作成できます。
サンプルプロンプト3
ウェルネスコーチや教育者向けの90秒の説得力のある説明ビデオをデザインします。プロフェッショナルでインスパイアリングなビジュアルスタイルで、多様な個人がマインドフルネスを実践する様子を紹介します。モチベーショナルでありながら落ち着いた音楽と明確な声で補完され、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用してシームレスに作成され、アクセシビリティのための字幕/キャプションが付いています。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

マインドフル開発ビデオメーカーの使い方

高度なAIツールを使用して、マインドフル開発のコンセプトを簡単に魅力的で穏やかなビデオに変換します。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
マインドフル開発のスクリプトをエディターに貼り付けると、プラットフォームが「テキストからビデオ」技術を使用してナラティブの基盤を構築します。
2
Step 2
ビジュアルを選択する
多様な「AIアバター」から選ぶか、ウェルネスメッセージを完璧に伝え、視聴者とつながるための落ち着いたビデオテンプレートを選択します。
3
Step 3
落ち着いた要素を追加する
「メディアライブラリ/ストックサポート」から穏やかなバックグラウンドミュージックを追加するか、ガイド付き瞑想のための心地よいボイスオーバーを生成してビデオを強化します。
4
Step 4
作品をエクスポートする
完成した「マインドフルネスビデオ」を高解像度でエクスポートし、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」で視聴者をより良い健康へと導く準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

インスパイアリングなマインドフルネスコンテンツを制作する

.

視聴者をマインドフルネスの実践に導き、個人の成長と幸福を促進するための元気づけるモチベーショナルなビデオを作成します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてマインドフル開発ビデオメーカーとして機能しますか？

HeyGenは、高度なAIを使用してマインドフル開発やガイド付き瞑想のための素晴らしいビデオを作成する力を提供します。リアルなAIアバターとカスタマイズ可能なビデオテンプレートを活用して、簡単に魅力的なウェルネスビデオを制作できます。

HeyGenはAIビデオジェネレーターとしてどのような機能を提供しますか？

HeyGenのAIビデオジェネレーターは、テキストを効率的にビデオに変換し、複雑な編集ツールを使わずにプロフェッショナルなコンテンツを作成できます。強力なボイスオーバー生成を含み、マインドフルネスビデオのための明確で魅力的なナレーションを保証します。

HeyGenで高品質なウェルネスビデオを作成できますか？

もちろんです。HeyGenは、素晴らしいウェルネスビデオを作成するための包括的なビデオテンプレートとストックメディアのライブラリを提供します。最大4K解像度でプロジェクトをエクスポートでき、洗練されたプロフェッショナルな外観を保証します。

HeyGenはカスタムブランディングを伴うガイド付き瞑想をサポートしていますか？

はい、HeyGenはリラックスした音楽を追加し、ブランドのユニークな要素を組み込むことで、ガイド付き瞑想を簡単に制作できます。また、字幕やキャプションを追加して、視聴者のアクセシビリティを向上させることもできます。