新しい安全な戦術通信デバイスのために、軍の技術者と調達担当者を対象とした「AIビデオメーカーオンライン」を使用して、簡潔な2分間の技術概要ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルであり、詳細な製品レンダリングと技術図を特徴とし、HeyGenの「ボイスオーバー生成」と「字幕/キャプション」を利用して、複雑な機能を説明し、アクセシビリティを確保するために、スクリプトから直接生成された明確で権威ある声を伴います。

ビデオを生成