マイルストーン更新ビデオジェネレーター: プロフェッショナルなビデオを迅速に
プロフェッショナルなビデオテンプレートで更新情報を魅力的なストーリーに変換し、時間を節約し、エンゲージメントを向上させます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
ステークホルダーやチームメンバーを対象にした45秒の内部プロジェクト進捗更新ビデオを作成し、クリエイティブエンジンのブレークスルーを強調します。ビデオはモダンでクリーンなビジュアルスタイルを持ち、アニメーション化されたグラフィックスと楽観的で情報豊富なボイスオーバーを備え、HeyGenのプロフェッショナルなビデオテンプレートとスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して効率的なコンテンツ作成を実現します。
フォロワー向けに、コミュニティの成長を祝う15秒のダイナミックなソーシャルメディア発表をデザインしてください。ビジュアルスタイルはブランドカラーを使用して魅力的で、エキサイティングでインパクトのある短いボイスオーバーを特徴とします。HeyGenの字幕/キャプションを組み込んでアクセシビリティを確保し、メディアライブラリ/ストックサポートを使用してビジュアルを豊かにします。
従業員や潜在的な採用候補者向けに、チームが大きな課題を克服して重要な内部マイルストーンを達成した方法を詳述する60秒のインスピレーションビデオを制作してください。このマイルストーン更新ビデオは、真実味のある物語主導のビジュアルスタイルを採用し、心温まるボイスオーバーを備え、最終出力がHeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して多様な配信を可能にします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは強力なクリエイティブエンジンとして機能し、AIアバターと豊富なプロフェッショナルビデオテンプレートを使用して、ユーザーがプロフェッショナルなビデオを簡単に生成できるようにします。この効率的なプロセスにより、高品質なビデオ制作が誰にでもアクセス可能になり、効率的なAIビデオ作成を推進します。
HeyGenはビデオ制作プロセス全体を処理できますか？
はい、HeyGenはエンドツーエンドのビデオ生成を提供し、コンセプトから完成までを単一のプラットフォームで実現します。AIスクリプト生成、ボイスオーバー生成、自動字幕/キャプションを含み、ビデオを完全に装備します。
ブランドのカスタマイズオプションはどのようなものがありますか？
HeyGenは広範なカスタムブランディング機能を提供し、ビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。ロゴの組み込み、色の調整、さまざまなアスペクト比設定を簡単に利用して、すべてのエクスポートビデオオプションでブランドの一貫性を維持できます。
HeyGenはマイルストーン更新ビデオの生成に適していますか？
もちろんです。HeyGenは会社の成果やプロジェクトの進捗を共有するのに最適なマイルストーン更新ビデオジェネレーターです。その直感的なインターフェースと迅速なツールにより、ソーシャルメディアや内部コミュニケーション向けに魅力的なマイルストーン更新ビデオを簡単に制作できます。