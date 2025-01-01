今月のマイルストーンビデオメーカー：簡単なストーリー作成

多様なテンプレートとシーンを使用して、写真を素晴らしい月次マイルストーンビデオに簡単に変換し、ソーシャルメディアに最適です。

赤ちゃんの月ごとの成長を祝う心温まる30秒のビデオを作成し、新しい親や家族のために彼らの最初の1年の成長を完璧に捉えましょう。ビジュアルスタイルは柔らかくノスタルジックで、明るく楽しいクリップを優しい、心を弾ませる音楽に合わせてください。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、各貴重な成長を個人的で愛情あふれるナレーションで説明し、本当に大切な記念品にしましょう。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
会社のプロジェクトのマイルストーンや今月達成した重要な個人のマイルストーンをスポットライトに当て、チームメンバー、投資家、または自己反省のためにモチベーションを高めることを目的とした45秒のインスパイアリングなビデオをデザインしましょう。プロフェッショナルでクリーンなビジュアル美学を想像し、アップビートな背景音楽とダイナミックなテキストアニメーションを組み合わせてください。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、進捗と成功を明確に強調する魅力的なストーリーを構築しましょう。
サンプルプロンプト2
素晴らしいフォロワーのマイルストーンを発表するエネルギッシュな20秒のソーシャルメディアビデオを制作し、コンテンツクリエイターとそのオンラインコミュニティを完璧に引き付けましょう。ビジュアルは鮮やかで祝祭的であり、モダングラフィックスとトレンドのアップビートな音楽を取り入れてください。HeyGenの字幕/キャプション機能を利用して、音がなくてもすべての視聴者にこのエキサイティングな発表を届け、最大のリーチを確保しましょう。
サンプルプロンプト3
ペットの愛らしい旅と成長を紹介する遊び心のある35秒の月次マイルストーンビデオを作成し、ペットの飼い主や動物愛好家を魅了しましょう。このビデオは心温まる、風変わりなビジュアルスタイルで、かわいいフォトコラージュと陽気な背景音楽を特徴としています。HeyGenのAIアバターを活用して、あなたの毛むくじゃらの友達の物語を生き生きとさせ、彼らの最新の冒険をナレーションするためにカートゥーンペットアバターを作成することも考えてみてください。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

今月のマイルストーンビデオメーカーの使い方

HeyGenの直感的なAIビデオメーカーを使用して、思い出に残る月次マイルストーンビデオを簡単に作成し、大切な瞬間を共有しましょう。

1
Step 1
ビデオテンプレートを選択
マイルストーンイベントに合わせてプロフェッショナルにデザインされたさまざまなビデオテンプレートから選び、プロジェクトに素晴らしいスタートを切りましょう。
2
Step 2
思い出をアップロード
メディアライブラリから写真やビデオクリップを簡単にアップロードします。お気に入りの瞬間をドラッグ＆ドロップして、選んだテンプレートに配置しましょう。
3
Step 3
個人的なタッチを追加
テキストアニメーション、キャプション、背景音楽でビデオをカスタマイズします。豊富なオプションを活用して音楽を追加し、ストーリーを強化しましょう。
4
Step 4
エクスポートと共有
アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を利用して、あなたの傑作を仕上げましょう。高品質でビデオをエクスポートし、世界とマイルストーンを共有しましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

人生のタイムラインのためのAI駆動のビデオストーリーテリングを作成

.

写真や思い出を動的で魅力的なビデオストーリーに変換し、あなたの旅や重要な瞬間を語りましょう。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして月次マイルストーンビデオの作成を簡単にしますか？

HeyGenの高度なAIビデオメーカーを使用すると、素晴らしい月次マイルストーンビデオを簡単に制作できます。直感的な編集ツールを活用し、フォトコラージュを統合し、カスタム音楽を追加して、大切な瞬間を捉え、ソーシャルメディアで共有するのに最適です。

HeyGenはビデオ制作にどのようなクリエイティブなAI機能を提供していますか？

HeyGenは、テキストからビデオへの生成、AIアバター、リアルなボイスオーバー生成を含む最先端のAI技術を使用して、クリエイティブなビデオ制作を可能にします。これらのツールを使用して、プロフェッショナルな品質のビジュアルとオーディオでアイデアを実現できます。

HeyGenのツールを使用してマイルストーンビデオをどのようにパーソナライズできますか？

HeyGenは、広範な編集ツールとメディアライブラリを提供し、マイルストーンビデオを簡単にパーソナライズできます。写真をアップロードし、カスタム音楽を追加し、テキストアニメーションを利用して、あらゆる成果や瞬間に対するユニークで素晴らしいトリビュートを作成できます。

HeyGenはどのような種類のマイルストーンや成果を祝うのに役立ちますか？

HeyGenは、月次の赤ちゃんのマイルストーンや誕生日からキャリアのタイムラインや会社のプロジェクトのマイルストーンまで、あらゆるマイルストーンや成果を祝うための多用途なAIビデオメーカーとして機能します。重要な人生のイベントを共有するためのインパクトのあるビデオモンタージュを作成しましょう。