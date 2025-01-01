マイルストーンニュースビデオメーカー: 年次アップデートを作成

HeyGenの強力なスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、記憶に残るマイルストーンニュースビデオを簡単に作成します。

会社の10周年を祝う45秒のマイルストーンニュースビデオを制作し、従業員と主要なクライアントを対象に、プロフェッショナルで活気あるビジュアルスタイルとインスピレーションを与えるオーケストラ音楽、HeyGenの音声生成機能を使用した明瞭なナレーションを特徴とし、会社の歩みと未来のビジョンを強調します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

個人的な重要なマイルストーンを記念する30秒のアニバーサリービデオを作成し、親しい家族や友人向けに、温かくノスタルジックなビジュアル美学とソフトな背景音楽を用い、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して写真やビデオクリップをシームレスに組み込みます。
小規模なテックスタートアップ向けの60秒の年間ニュースアップデートビデオを開発し、ステークホルダーや潜在的な投資家を対象に、モダンでダイナミックなビジュアルスタイルと情報豊かでありながら魅力的なトーンを使用し、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して主要な成果とAIニュースジェネレーターのコンセプトを紹介します。
製品の成功したローンチを発表する15秒のインパクトのあるビデオを作成し、ソーシャルメディア上の潜在的な顧客を対象に、洗練されたエネルギッシュなビジュアルスタイルとパンチの効いた効果音、簡潔なオンスクリーンテキストを特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して迅速に制作します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

マイルストーンニュースビデオメーカーの使い方

AIを活用したツールで重要なマイルストーンを魅力的なニューススタイルのビデオに変換し、あなたの旅路を共有し、成果を祝うのに最適です。

Step 1
ニューススクリプトを作成
まず、マイルストーンニュースをスクリプトにまとめるか、既成のビデオテンプレートを利用します。プラットフォームがスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して初期ビデオを構築します。
Step 2
AIプレゼンターを選択
多様なAIアバターから選択し、マイルストーンアップデートを届けます。これらのAIツールは、自然な画面上の存在感でスクリプトを生き生きとさせます。
Step 3
ビジュアルとオーディオを追加
メディアライブラリ/ストックサポートからビジュアルを取り入れ、魅力的な音声生成を行い、効果的にストーリーを語ります。
Step 4
仕上げとエクスポート
一貫性を保つために、ロゴやカラーなどのブランドコントロールを適用します。最後に、さまざまなアスペクト比でマイルストーンビデオをエクスポートし、ソーシャルメディアで簡単に共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

会社の成果と記念日を強調

会社のマイルストーン、プロジェクトの完了、または顧客の成功事例を祝う洗練されたビデオを制作し、ブランドの評判とリーチを向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてマイルストーンニュースビデオの作成を支援しますか？

HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップエディターを使用して、魅力的なマイルストーンニュースビデオを簡単に作成できるようにします。高度なAIビデオ機能とプロフェッショナルなビデオテンプレートを活用して、重要なマイルストーンを視覚的に祝うことができます。このプラットフォームは、特別なイベントを簡単かつ効果的に記念することを可能にします。

HeyGenはニュースアップデートの生成にAI機能を提供していますか？

はい、HeyGenは強力なAIニュースジェネレーターとして機能し、スクリプトをダイナミックなビデオアップデートに変換します。統合されたテキスト読み上げとリアルな音声生成により、魅力的な年間ニュースアップデートビデオを効率的に作成できます。

アニバーサリービデオのカスタマイズオプションはどのようなものがありますか？

HeyGenは、ブランドコントロールを含む広範なカスタマイズオプションを提供し、アニバーサリービデオがあなたの独自のスタイルを真に反映するようにします。ビデオテンプレートを個別にカスタマイズし、ロゴを追加し、ブランドカラーを選択することで、すべてのマイルストーンビデオを独自のものにします。これにより、祝賀コンテンツがソーシャルメディアで際立ちます。

HeyGenは年間ニュースアップデートの作成プロセスを簡素化できますか？

HeyGenは、プロフェッショナルなビデオテンプレートの多様なライブラリを使用して、年間ニュースアップデートビデオの作成を大幅に簡素化します。AIツールが制作全体を効率化し、高品質のビデオコンテンツを迅速に生成して共有することができます。この強力なAIビデオエディターは、年間のマイルストーンを魅力的なビジュアルで祝うことを保証します。