中学校ビデオメーカー：簡単で魅力的な学生プロジェクト
直感的なプラットフォームで学習を変革し、魅力的な学生課題のための豊富なメディアライブラリを提供します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
中学生が歴史上の人物として歴史的な出来事を発表する、60秒の魅力的なビデオ課題をデザインしてください。ナレーションはHeyGenの選択から選ばれたAIアバターによって行われ、歴史的な文脈を提供するためにメディアライブラリ/ストックサポートからのビジュアルがサポートします。全体の音声スタイルは明確で権威あるもので、教師や保護者に提示するのに適しており、アクセシビリティのために字幕/キャプションが表示されます。
中学校全体のコミュニティ、学生、教師、保護者を対象とした、30秒の学校ニュースアップデートまたはイベントプロモーションを開発してください。ビデオは、HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを使用した「ビデオ作成」の簡単さを示し、メディアライブラリ/ストックサポートからの関連ビジュアルを組み込みます。音声は活気があり明瞭で、エネルギッシュなボイスオーバーを特徴とし、重要な情報を迅速に伝えます。
「中学校ビデオメーカー」の短編ストーリーや公共サービスの発表を開発する旅を示す、50秒のクリエイティブなビデオを制作してください。ビデオはアニメーションビジュアルスタイルを特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を通じて、異なるAIアバターが物語の一部を語る可能性を示します。ターゲットオーディエンスは他の学生や学校のクラブで、メッセージが響くように軽快でありながら影響力のある音声トーンを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして教育ビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートとAIビデオツールを使用して、教師と学生が魅力的な教育ビデオを簡単に作成できるようにします。テキストをすばやく魅力的なビジュアルに変換し、ビデオ課題をよりアクセスしやすく、ダイナミックにします。
HeyGenはAIアバターを使ってプロフェッショナルなビデオを制作できますか？
もちろんです。HeyGenは高度なAIアバターとテキストからビデオへの機能を活用して、高品質な説明ビデオを生成します。これにより、複雑なビデオ編集ツールを使わずにメッセージに集中することができます。
HeyGenはカスタマイズ可能なビデオにどのようなクリエイティブな機能を提供しますか？
HeyGenは豊富なストックメディアライブラリとカスタマイズ可能なテンプレートを提供し、ユーザーが要素をドラッグ＆ドロップしてユニークなインタラクティブビデオ体験を作成できます。これにより、クリエイターはブランディングとビジュアルストーリーテリングを完全にコントロールできます。
HeyGenで作成したビデオを課題やオンラインでどのように共有できますか？
HeyGenは、完成したビデオをさまざまなアスペクト比でエクスポートし、YouTubeでの共有やビデオ課題での使用に備えることを簡単にします。また、より広いアクセスとエンゲージメントのために字幕を簡単に追加できます。