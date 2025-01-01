迅速な学習のためのマイクトレーニングビデオジェネレーター
リアルなAIアバターを使用して、マイクトレーニングビデオジェネレーターで魅力的な社員トレーニングビデオを迅速に作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
技術トレーナーを対象とした90秒のマイクロラーニングビデオを制作し、ソフトウェアアップデートのための簡潔な「ハウツー」ガイドを作成する手順を示します。ビジュアルスタイルはクリーンでステップバイステップであり、動的なグラフィックのオーバーレイとHeyGenのボイスオーバー生成機能によって生成された明確で指導的なAIのナレーションを備え、複雑なプロセスを簡素化するマイクロラーニングトレーニングビデオジェネレーターとしての役割を強調します。
グローバルなL&Dチーム向けに、技術トレーニングコンテンツにおけるアクセシビリティの重要な役割を強調する45秒の指導ビデオが必要です。ビジュアルスタイルは現代的で包括的であり、シンプルなアニメーションと明確な画面上の例を使用し、明確なナレーションとHeyGenの字幕/キャプション機能を目立たせ、AIビデオジェネレーターがより広い視聴者に効果的にリーチすることを可能にします。
ITサポートチーム向けに、一般的なマイクの問題をトラブルシューティングするための2分間の包括的なガイドを作成します。ビジュアルスタイルは非常に洗練されており、魅力的で、リアルなAIアバターが情報を提示し、HeyGenのAIアバター機能を活用して、マイクトレーニングビデオジェネレーターをインタラクティブな学習体験に変え、詳細なビジュアルエイドとプロフェッショナルなトーンを備えています。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIトレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、スクリプトからのAIテキストをビデオに変換する機能を提供することで、魅力的なAIトレーニングビデオの制作を効率化します。ユーザーはさまざまなテンプレートとリアルなAIアバターを使用して、社員トレーニング用のコンテンツを迅速に生成できます。
HeyGenのビデオ出力品質を向上させる技術的な特徴は何ですか？
HeyGenは、自然なナレーションのための高品質なAIボイスオーバーやアクセシビリティのためのAIキャプションジェネレーターなどの高度な技術機能を提供します。さらに、ビデオ背景リムーバーを利用してビジュアルをカスタマイズし、洗練された最終製品を確保できます。
HeyGenは既存の学習管理システムとシームレスに統合できますか？
はい、HeyGenはLMS統合をサポートしており、L&Dチームが生成したAIビデオを現在の学習プラットフォームに簡単に展開できます。この機能により、効果的なマイクロラーニングコンテンツを提供するためのスムーズなワークフローが確保されます。
HeyGenのどの機能が動的なマイクロラーニングコンテンツをサポートしますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターやトーキングヘッドを含むさまざまなツールを提供することで、動的なマイクロラーニングコンテンツの作成をサポートします。これらの機能により、学習者のエンゲージメントと知識の保持を最大化するために設計された非常に魅力的なビデオの制作が可能になります。