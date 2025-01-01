マイクロラーニングビデオツール：魅力的なトレーニングビデオを作成
プロフェッショナルなナレーション生成で効果的なバイトサイズコンテンツを迅速に開発し、学習者に提供します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存の顧客を対象に、製品の使用に関するクイックヒントを説明する45秒の簡潔なハウツービデオを開発し、即時適用のためのバイトサイズコンテンツを提供します。ビジュアルとオーディオスタイルはモダンで明確、かつアクション指向であり、クイックカット、画面上のテキスト、アップビートなバックグラウンドミュージックを特徴とします。多様なテンプレートとシーンを組み込み、自動生成された字幕/キャプションを活用して、視聴者がプロセスをスムーズに理解できるようにします。
新しいマイクロラーニングビデオツールの機能を紹介する30秒のダイナミックなプロモーションビデオを作成し、魅力的なコンテンツを重視する潜在的なクライアントやマーケティング専門家を対象とします。ビジュアルスタイルはエネルギッシュで鮮やかであり、メディアライブラリ/ストックサポートからのインパクトのあるビジュアルを使用したクイックトランジションを活用し、熱意あるAIアバターがバックアップします。このバイトサイズのコンテンツ作成ピースは、迅速に注目を集め、主要な利点を伝えます。
異なる部門のチームメンバー向けに、最近の会社の成果や手続きの変更を説明する75秒の情報提供ビデオを設計し、マイクロラーニングプラットフォームを活用して一貫したトレーニングビデオを提供します。美的感覚はプロフェッショナルでありながら親しみやすく、カスタムブランディング、安心感のあるナレーション、穏やかなインストゥルメンタルの背景を組み込みます。アスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、さまざまな内部コミュニケーションチャネルでビデオが素晴らしく見えるようにし、柔軟な視聴オプションを提供します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは社員トレーニングのためのマイクロラーニングビデオをどのように強化しますか？
HeyGenは、社員トレーニングを変革する高度なマイクロラーニングビデオツールを提供します。AIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を使用して、魅力的なコンテンツを迅速に生成し、知識の保持を向上させ、トレーニングビデオをより効果的にします。
HeyGenはどのような機能を提供して魅力的なバイトサイズコンテンツを作成しますか？
HeyGenは、AIを活用した機能とドラッグ＆ドロップエディターを備えた使いやすいプラットフォームを提供し、コンテンツ作成を簡単にします。カスタマイズ可能なテンプレートを使用して、マイクロラーニングビデオやその他のバイトサイズコンテンツを簡単に作成し、メッセージを効果的で魅力的にします。
HeyGenは教育コンテンツ作成のための適切なマイクロラーニングプラットフォームですか？
もちろんです。HeyGenは、高品質な教育コンテンツを制作するための理想的なマイクロラーニングプラットフォームです。直感的なオーサリングツールと多様な機能により、学習者に響く効果的な教育ツールやビデオを作成できます。
HeyGenはAIを使ってトレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、AIを活用した機能により、トレーニングビデオの作成を大幅に簡素化します。スクリプトをAIアバターとナレーション生成でビデオに変換し、トレーニングワークフロー全体を効率化します。