マイクロラーニングビデオメーカー: 魅力的なトレーニングビデオを作成
高度なAIアバターを使用して、知識保持を向上させるマイクロラーニングビデオを簡単に作成。
忙しいプロフェッショナルの知識保持を向上させるために設計された30秒のマイクロラーニングビデオを制作し、最近のワークショップからの重要なポイントを提示します。ダイナミックで魅力的なビジュアルとアップビートな背景音楽を使用し、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して迅速に開発し、ボイスオーバー生成で洗練された音声トラックを追加します。
新しいソフトウェア機能を学ぶ社内チームを対象とした60秒の指導用マイクロラーニングビデオを作成し、落ち着いた情報提供のトーンでステップバイステップのビジュアルアプローチを採用します。HeyGenの字幕/キャプションを含めてアクセシビリティを確保し、メディアライブラリ/ストックサポートからの関連スクリーンショットやクリップを組み込んで重要なポイントを効果的に示します。
小規模ビジネスオーナーや人事マネージャーが迅速なトレーニングソリューションを求めるために設計された、マイクロラーニングビデオメーカーの利点を紹介する15秒のプロモーションビデオを作成します。このエネルギッシュなプロダクションは、モダンなビジュアルとキャッチーな背景音楽を特徴とし、HeyGenのAIアバターを活用して魅力的なプレゼンターを提供し、プラットフォーム全体での多様性を強調するアスペクト比のリサイズとエクスポートを示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして社員トレーニングとオンボーディングプログラムを強化できますか？
HeyGenは、先進的なAIビデオメーカーを使用してマイクロラーニングビデオを迅速に作成することで、社員トレーニングとオンボーディングを革新します。当社のプラットフォームは、AIアバターと高度なテキスト・トゥ・スピーチを活用して、チームの知識保持を向上させる魅力的なコンテンツを提供します。
HeyGenはマイクロラーニングビデオを簡単に作成するためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ、多様なビデオテンプレート、リアルなAIアバターなどの強力な機能でマイクロラーニングビデオの作成プロセスを簡素化します。ボイスオーバー生成と字幕/キャプションを備えた高品質の短編ビデオを効率的に生成し、コンテンツをアクセスしやすく、影響力のあるものにします。
HeyGenはマイクロラーニングコンテンツのブランド一貫性を維持するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは、カスタムロゴやカラーを含む強力なブランディングコントロールを提供し、マイクロラーニングビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。広範なテンプレートとシーン、統合されたメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、プロフェッショナルでブランドに合ったトレーニングビデオを簡単に制作できます。
なぜHeyGenをマイクロラーニングビデオメーカーとして選ぶべきですか？
HeyGenをマイクロラーニングビデオメーカーとして選ぶことで、コンテンツ作成における比類のないスピードと効率を得ることができます。当社のプラットフォームは、リアルなAIアバターとテキスト・トゥ・スピーチを使用してマイクロラーニングビデオを迅速に作成し、制作時間を大幅に短縮しながら、エンゲージメントと知識保持を最大化します。