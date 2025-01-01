マイクロラーニングトレーニングビデオメーカー: 魅力的なビデオを作成
AIアバターを使用したインタラクティブなマイクロラーニングビデオで知識の定着と従業員のエンゲージメントを向上させましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
潜在顧客を対象にした60秒の製品ウォークスルービデオを開発し、新しいソフトウェア機能のシームレスな体験を紹介します。現代的で洗練されたビジュアルと、画面上の字幕/キャプションを用いて、利点を強調し、視聴者をステップバイステップで案内します。
全社員向けに30秒のコンプライアンスビデオを制作し、企業研修の一環として重要なセキュリティプロトコルを強化します。HeyGenの多様なテンプレートとシーン、メディアライブラリ/ストックサポートを活用して、インパクトのあるシナリオと明確で力強い声を作り、知識の定着を確実にします。
プロフェッショナルが短いレッスンを通じてスキルを向上させるための、効果的なパブリックスピーキングのクイックヒントを提供する50秒のトレーニングビデオをデザインします。ダイナミックなビジュアル要素と自信に満ちたナレーションを組み込み、さまざまなプラットフォームでの最適な共有のためにアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてマイクロラーニングトレーニングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、スクリプトをプロフェッショナルなコンテンツに変換する高度なテキストからビデオへの技術とリアルなAIアバターを使用して、マイクロラーニングビデオの作成プロセスを簡素化します。これにより、企業は広範なビデオ制作の専門知識を必要とせずに、魅力的な企業研修資料を迅速に作成できます。
HeyGenはマイクロラーニングビデオをより魅力的にするためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なAIアバター、多様な声の生成、メディアライブラリからの視覚要素の統合などの機能を通じて、マイクロラーニングビデオのエンゲージメントを向上させます。ユーザーはまた、プロフェッショナルなテンプレートを活用し、字幕/キャプションを追加して、魅力的でアクセスしやすいトレーニングビデオを作成できます。
HeyGenは組織全体での企業研修ビデオ制作の拡大に使用できますか？
もちろんです。HeyGenは企業研修のためのビデオ制作を効率的に拡大するよう設計されています。テキストからビデオへの変換、ブランド管理、簡単なエクスポートオプションなどの機能により、組織はさまざまな学習目的に合わせて一貫して高品質な指導ビデオを制作できます。
HeyGenはグローバルな労働力向けに多言語のマイクロラーニングビデオの作成をサポートしていますか？
はい、HeyGenは多言語ビデオの作成をサポートしており、マイクロラーニングコンテンツでグローバルなオーディエンスにリーチできます。高度な声の生成と自動字幕/キャプション機能により、トレーニングビデオが多様な言語グループにとってアクセスしやすく効果的であることを保証します。