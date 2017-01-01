マイクロラーニングモジュールジェネレーター：魅力的なコースを迅速に作成
AIマイクロラーニングモジュールジェネレーターでコース作成を効率化。スクリプトを魅力的なビデオレッスンに簡単に変換し、最大の効果と定着を実現します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ソロ起業家やeラーニングクリエイターをターゲットにした60秒の魅力的なビデオを開発し、プロフェッショナルなオンラインコースを作成するためのAIコースクリエイターの力を強調します。ビジュアルとオーディオスタイルはエネルギッシュでダイナミックにし、クイックカット、アップビートなバックグラウンドミュージック、親しみやすいナレーターを使用します。HeyGenのAIアバターを活用して、多様なバーチャルインストラクターを生き生きとさせ、複雑なトピックを観客にとってアクセスしやすく魅力的にします。
スタッフを訓練したい小規模ビジネスオーナー向けに、知識の定着を向上させるミニコースジェネレーターの説明をする30秒の親しみやすく情報豊かなビデオを制作してください。親しみやすいビジュアルスタイルを採用し、明確でシンプルなグラフィックスと温かく励ますような声を使用します。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、一貫した高品質のオーディオを確保し、迅速なコース展開の利点を効果的に伝えます。
教育者や企業トレーナー向けに、包括的なコース作成プラットフォームを使用して真にインタラクティブなコースを構築するための50秒の洗練された革新的なビデオを想像してください。ビジュアルの美学はハイテクでクリーンにし、ミニマリストなデザイン要素と明確で権威あるトーンを使用します。HeyGenの字幕/キャプション機能を活用して、学習者の理解とアクセス性を向上させ、すべてのメッセージが明確に伝わるようにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはマイクロラーニングのAIコースクリエイターとしてどのように機能しますか？
HeyGenは、先進的なAIアシスタンスを活用して、魅力的なマイクロラーニングコースを迅速に作成する力を提供します。AIアバターとテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用してスクリプトをダイナミックなコンテンツに変換し、教育ニーズに応える効率的なAIビデオジェネレーターとして機能します。
HeyGenは魅力的なオンラインコースの作成をサポートしますか？
はい、HeyGenは知識の定着を向上させるインタラクティブなオンラインコースの開発を可能にします。プロフェッショナルなAIアバター、カスタムボイスオーバー、ダイナミックなシーンを活用して、魅力的な社員研修モジュールや教育コンテンツを提供します。
HeyGenが時間効率の良いミニコースジェネレーターである理由は何ですか？
HeyGenは直感的なテンプレート、ブランディングコントロール、テキスト・トゥ・ビデオ機能を備えた時間効率の良いコース作成を効率化します。これにより、専門的なミニコースを迅速に生成し、広範なビデオ制作の専門知識を必要とせずに効果的な社員研修を提供できます。
HeyGenは包括的なコース作成プラットフォームとして使用できますか？
もちろんです。HeyGenは多用途なコース作成プラットフォームとして機能し、AIアバター、自動字幕、豊富なメディアライブラリを提供します。多様な社員研修プログラムに適した高品質なオンラインコースやモバイルラーニングコンテンツを設計できます。