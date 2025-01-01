マイクロラーニング教育ビデオ：エンゲージメントと保持力を向上
HeyGenの強力なAIアバターを使用して、学習者のエンゲージメントを高め、ダイナミックなマイクロラーニングビデオを迅速に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロフェッショナル向けに複雑なソフトウェア機能の知識保持を強化するための60秒のマイクロラーニングビデオを開発します。明確で説明的な音声スタイルと情報豊富なオンスクリーンテキストアニメーションを強調します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、詳細な指示を効率的に簡潔で記憶に残る教育セグメントに翻訳します。
営業チーム向けに新製品の知識を更新するための活気ある30秒のビデオを制作します。ダイナミックで魅力的なビジュアルを活用し、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを利用して製品のハイライトを迅速かつ視覚的に紹介し、エネルギッシュで説得力のある音声スタイルを維持し、スピーディーな環境に適しています。
リモートワーカー向けに一般的なワークフロープロセスに関する50秒のリフレッシャービデオチュートリアルを設計し、アクセシビリティと明確さを確保します。実用的なステップバイステップのビジュアルアプローチを採用し、落ち着いたガイド音声を伴い、HeyGenの字幕/キャプションを統合して多様な学習の好みに対応し、普遍的な理解を確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてマイクロラーニング教育ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、AIアバターとリアルな音声を使用して、テキストを魅力的なビデオコンテンツに変換することで、マイクロラーニングビデオの作成を簡素化します。これにより、複雑な制作なしで知識の保持と学習者のエンゲージメントを向上させることができます。
HeyGenが効果的なトレーニングビデオの制作に理想的な理由は何ですか？
HeyGenは、スクリプトライティングを迅速に洗練されたビデオベースの学習に変換するAIを活用しているため、効果的なトレーニングビデオの制作に理想的です。AIアバター、音声生成、自動字幕/キャプションなどの機能により、学習者のエンゲージメントを高め、トレーニングコンテンツの明確なコミュニケーションを確保します。
HeyGenは私たちのブランドのアイデンティティに合わせてeラーニングビデオをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenはeラーニングビデオをブランドのアイデンティティに完全に合わせるための強力なカスタマイズを可能にします。カスタムロゴや色を含むブランディングコントロールを適用し、さまざまなテンプレートとシーンを利用して、魅力的なビジュアルが一貫してプロフェッショナルであることを保証します。
HeyGenはモバイルフレンドリーなマイクロラーニングコンテンツの作成をどのようにサポートしますか？
HeyGenは、アスペクト比のリサイズや柔軟なエクスポートオプションなどの機能を通じて、モバイルフレンドリーなマイクロラーニングビデオの作成をサポートします。これにより、ビデオベースの学習コンテンツがどのデバイスでもアクセス可能で最適化され、移動中の学習者の体験を向上させ、モバイル学習を促進します。