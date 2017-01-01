本格的なAIビデオ広告のためのマイクロUGCビデオジェネレーター
AIアバター技術を活用して、高コンバージョンのUGCビデオ広告を手軽に制作し、マーケティングワークフローとROASを向上させましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ブランドがアウトリーチを拡大するために、シンプルなコンセプトを魅力的なUGCビデオ広告に変換する力を示す45秒のマイクロUGCビデオ広告を開発してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでクリーンにし、製品の使用法や利点を強調し、HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの機能を活用した明確で権威あるナレーションを中小企業向けに提供します。
国際的なマーケティングチームやeコマース企業をターゲットにした60秒の動画で、グローバルリーチを拡大しましょう。この動画は、リアルなAIアクターを使った多言語ビデオのシームレスな作成を示し、ダイナミックで文化的に配慮されたビジュアルスタイルで、複数の言語でのナレーション生成を通じて、ローカライズされたメッセージの明確さと影響力を示します。
マーケティングキャンペーンを迅速に繰り返す必要がありますか？マーケティング専門家や代理店向けに、無制限の広告バリエーションを生成する方法に焦点を当てた15秒のスナッピーな動画を作成してください。ビジュアルスタイルはテンポが速く簡潔で、HeyGenのテンプレートとシーンから構築された異なるコンセプトシーン間の迅速な移行を示し、エキサイティングで影響力のあるナレーションが付いています。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはUGCビデオ広告の作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenはリアルなAIアクターとAIアバターを使用して、本格的なUGCビデオ広告を生成することで、ブランドやクリエイターを支援します。これにより、マーケティングワークフロー内での迅速な反復とスケーラブルなコンテンツ作成が可能になります。
HeyGenはグローバルオーディエンス向けに多言語ビデオを制作できますか？
はい、HeyGenはスクリプトを多様なナレーションに変換し、AIアバターがその言語を話すことで、多言語ビデオの制作をサポートします。この機能により、ブランドはより広範な国際的なオーディエンスに効果的にリーチできます。
HeyGenのAIビデオ生成からマーケターはどのような利益を得られますか？
マーケターはHeyGenを使用して無制限の広告バリエーションを迅速に生成することで、マーケティングワークフローを大幅に効率化できます。この革新的なアプローチは、コンテンツ制作コストを削減し、キャンペーンの効果を高めるのに役立ちます。
HeyGenはマイクロUGCビデオコンテンツの生成に適していますか？
もちろんです。HeyGenは強力なマイクロUGCビデオジェネレーターとして設計されており、ブランドやクリエイターが本格的なビデオを手軽に制作できるようにします。AIアクターを活用して、メッセージを説得力を持ってスケールで伝えましょう。