マイクロチュートリアル動画シリーズ：スキルを瞬時にマスター

HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、学習目標を強化する魅力的な短い情報動画を簡単に作成しましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
HeyGenエディター内で「キーフレーム」を使用して要素をアニメーション化する「高度な技術」に関する1分30秒のマイクロレッスン動画を制作してください。この動画は中級のコンテンツクリエイターを対象とし、エネルギッシュなAIアバターを用いて複雑な概念を魅力的でプロフェッショナルな方法で説明する動的なビジュアルを採用します。
サンプルプロンプト2
オンライン非同期コースで「学生の関与」を高めるための「クローズドキャプション」の重要性を説明する45秒の短い情報動画をデザインしてください。視覚と音声のスタイルはアクセスしやすく明確で、HeyGenを使用して包括的な「字幕/キャプション」を追加する方法の簡単さを示します。
サンプルプロンプト3
「グリーンスクリーン」効果とカスタム「テーマ」の創造的な応用を紹介する2分の短い情報動画を開発してください。この動画はインストラクショナルデザイナーにインスピレーションを与えることを目的としており、視覚的に豊かで陽気なトーンを使用し、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」が多様な背景や要素を簡単に統合できることを強調します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

マイクロチュートリアル動画シリーズの仕組み

HeyGenの強力なエディターを使用して、どんなトピックでも学生の関与と学習目標を強化する魅力的で情報豊かなマイクロレッスン動画を迅速に作成します。

1
Step 1
スクリプトを作成する
各短い情報動画の学習目標を概説する簡潔なスクリプトを作成します。HeyGenのスクリプトからのテキスト動画機能を活用して、録画の時間を節約しながらコンテンツを即座に実現します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選ぶ
HeyGenの多様なライブラリから魅力的なAIアバターを選んで、マイクロレッスン動画をホストします。これにより、カメラや複雑なセットアップが不要になり、制作が簡単になります。
3
Step 3
ブランド要素を適用する
ブランドのテーマや色を使用して、マイクロチュートリアルのビジュアルデザインをカスタマイズします。HeyGenのブランディングコントロールを利用して、ロゴや一貫したビジュアル要素を追加し、プロフェッショナルな外観を実現します。
4
Step 4
キャプションを生成してエクスポートする
マイクロレッスン動画全体の正確な字幕/キャプションを生成して、アクセス性と明確さを確保します。完成したシリーズを簡単にエクスポートして、すべての希望するプラットフォームで共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

マイクロチュートリアルの関与を高める

AIを活用して魅力的なマイクロチュートリアル動画シリーズを作成し、学生の関与を大幅に高め、どんなトピックでも学習の定着を改善します。

よくある質問

HeyGenは高度な技術的マイクロレッスン動画の作成をどのようにサポートしますか？

HeyGenはAIアバターとテキストから動画への変換を活用して、マイクロレッスン動画のための正確な技術コンテンツを提供します。これにより、特定のビジュアルを統合したり、複雑な概念を明確に説明したりする高度な技術を使用できます。エディターのチュートリアルは、マイクロレッスン動画を効率的にデザインするための洗練された機能をユーザーに案内します。

HeyGenは魅力的なエディターチュートリアルをデザインするためにどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenは、自動クローズドキャプションやカスタマイズ可能なテンプレートなどの強力な機能を提供し、エディターチュートリアルのデザインを効率化します。これらの機能は、オンライン非同期コースでの学生の関与を確保するために、指導資料の明確さとアクセス性を向上させます。

HeyGenはマイクロチュートリアル動画シリーズのために特定のビジュアル要素を統合できますか？

はい、HeyGenはカスタム背景やメディアを含むさまざまなビジュアル要素を統合して、魅力的な短い情報動画を作成することをサポートします。テーマや色彩理論などのブランディングコントロールを適用して、学習目標を強化する一貫したマイクロチュートリアル動画シリーズを作成できます。

HeyGenは迅速な技術チュートリアルの制作をどのように効率化しますか？

HeyGenのテキストから動画への生成とAIアバターは、迅速なチュートリアルや短い情報動画の制作を大幅に効率化します。これにより、重要なトピックのためのマイクロチュートリアル動画シリーズを迅速に開発でき、広範なビデオ編集の専門知識を必要とせずに重要なスキルに集中できます。