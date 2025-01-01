HeyGenはAIアバターとテキストから動画への変換を活用して、マイクロレッスン動画のための正確な技術コンテンツを提供します。これにより、特定のビジュアルを統合したり、複雑な概念を明確に説明したりする高度な技術を使用できます。エディターのチュートリアルは、マイクロレッスン動画を効率的にデザインするための洗練された機能をユーザーに案内します。