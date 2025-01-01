インパクトのあるマイクロトレーニングビデオシリーズを瞬時に作成
スキル開発を強化する効果的なマイクロラーニングビデオを提供。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオを使用してコンテンツを迅速に生成。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
顧客教育を目的とした30秒のバイトサイズのトレーニングモジュールを開発し、新しいソフトウェア機能をデモンストレーションします。ビデオはクリーンでモダンな美学を持ち、アップビートなバックグラウンドミュージックを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、指導内容を迅速にアニメーション化し、自動字幕/キャプションで正確性を確保します。
営業チームのためのクイックな生産性向上ハックを紹介する60秒の短い情報ビデオを作成してください。このビデオは、実用的な例を用いたダイナミックで指導的なビジュアルスタイルが必要で、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して関連するBロール映像と洗練されたテンプレート＆シーンを使用し、高品質な外観を維持します。
最近のポリシーアップデートに関する既存チームの知識保持を向上させるための20秒の魅力的なトレーニングビデオをデザインしてください。スタイルはエネルギッシュで簡潔であり、重要なポイントを鮮明なビジュアルと明確なオーディオで強調し、HeyGenのアスペクト比リサイズ＆エクスポート機能を使用してモバイル視聴に最適化し、字幕/キャプションでアクセシビリティを確保します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはマイクロラーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIアバターとスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、魅力的でバイトサイズのトレーニングモジュールを迅速に制作します。これにより、複雑なビデオ制作を必要とせずに、さまざまな学習目的の教育コンテンツを開発することが容易になります。
HeyGenは従業員開発のためのインタラクティブなトレーニングビデオの作成を支援できますか？
もちろんです。HeyGenを使用すると、プロフェッショナルなAIアバターとカスタムボイスオーバーを備えた短い情報ビデオをデザインでき、企業トレーニングコンテンツや新入社員のオンボーディングに最適です。これらの魅力的なトレーニングビデオは、組織全体での知識保持とスキル向上を大幅に促進します。
HeyGenでどのようなバイトサイズのトレーニングモジュールを作成できますか？
HeyGenを使用すると、スキル向上チュートリアルから顧客教育モジュール、包括的なマイクロトレーニングビデオシリーズまで、多様な短い情報ビデオを作成できます。使いやすいテンプレートとスクリプトからのテキストビデオ機能により、あらゆる学習管理システム向けの効果的なトレーニングビデオを迅速に開発できます。
HeyGenはマイクロトレーニングシリーズのブランディングとアクセシビリティをどのようにサポートしますか？
HeyGenには強力なブランディングコントロールが含まれており、ロゴやブランドカラーを直接マイクロトレーニングビデオシリーズに組み込むことで、一貫したビジュアルアイデンティティを確保できます。さらに、自動字幕とキャプションがアクセシビリティを向上させ、ビジュアルとストーリーテリングがより広く、包括的なオーディエンスに届くようにします。