マイクロトレーニングビデオメーカー：エンゲージメントと知識を向上
強力なAIアバターを使用して、動的な従業員オンボーディングのための魅力的なマイクロラーニングビデオとトレーニングコンテンツを簡単に作成。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存の顧客を対象にした45秒の製品ウォークスルービデオを開発し、新機能を探求する際に、明確な画面録画とスクリプトからの簡潔なテキストをビデオに変換し、動的な画面上のテキストと自信に満ちたステップバイステップの音声スタイルで、すべての重要なアクションを字幕/キャプションで強調する。
社内チームメンバー向けに、迅速なワークフロー更新を詳細に説明する30秒の指導用マイクロラーニングビデオを制作し、プロフェッショナルで簡潔なビジュアルスタイルと落ち着いた権威ある声を活用し、HeyGenのビデオテンプレートとメディアライブラリ/ストックサポートを利用して迅速に組み立て、洗練された外観を実現する。
営業チーム向けに、90秒の短いビデオを生成し、新しい販売戦略で彼らを動機付けることを目的とし、ダイナミックでモダンなビジュアル美学とアップビートなサウンドトラック、エネルギッシュなナレーションを特徴とし、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに最適化する。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてマイクロトレーニングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、テキストを動的なビデオコンテンツに変換することで、ユーザーが魅力的なマイクロラーニングビデオを迅速に制作できるようにします。AIアバターと強力なテキスト読み上げ機能により、複雑な制作を必要とせずにプロフェッショナルなトレーニングビデオを実現し、HeyGenは理想的なマイクロトレーニングビデオメーカーです。
HeyGenは包括的なAI生成ビデオドキュメントを作成できますか？
もちろんです。HeyGenは効率的なAI生成ビデオドキュメントのために設計されており、影響力のあるトレーニングビデオを簡単に生成できます。テンプレート、AIナレーション、画面録画機能を活用して、詳細な製品ウォークスルーやSOPを作成できます。
HeyGenのトレーニング用ビデオ作成におけるAIアバターの役割は何ですか？
HeyGenのリアルなAIアバターは、トレーニングビデオに命を吹き込み、テキスト読み上げスクリプトから自然なAIナレーションでコンテンツを伝えます。この機能は、プロフェッショナルな従業員オンボーディングや顧客教育資料を迅速かつ大規模に作成するために重要であり、ビデオドキュメントを向上させます。
HeyGenを使って顧客教育用の短いビデオをどれくらい早く生成できますか？
HeyGenは、さまざまな目的のために短いビデオを迅速に生成でき、効果的な顧客教育を含みます。豊富なビデオテンプレートとAI機能を活用することで、HeyGenは高品質で魅力的なコンテンツを数分で制作し、ビデオドキュメントプロセスを大幅に効率化します。