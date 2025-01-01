魅力的なトレーニングビデオのためのマイクロラーニングビデオメーカー
プロフェッショナルなAIアバターで知識の定着を高め、魅力的なマイクロラーニングビデオを簡単に作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存の顧客を対象にした60秒の説明ビデオを作成し、モバイルアプリの最新アップデートを強調します。この短いビデオは、ダイナミックで画面録画されたビジュアルアプローチと、熱意に満ちたわかりやすいナレーションを組み合わせ、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して効率的なコンテンツ生成と最適な顧客教育を実現します。
内部ITサポートチーム向けに、一般的なソフトウェア問題の迅速な解決策を示す30秒のトレーニングビデオが必要です。プレゼンテーションは直接的で非常にビジュアルであり、インパクトのあるアニメーションと自信に満ちた権威ある声のナレーションを備え、HeyGenのボイスオーバー生成で明確な指示を確保します。
L&Dプロフェッショナル向けに、リモートチームの効果的なフィードバック戦略に関する洞察を提供する50秒のマイクロラーニングビデオを開発します。このビデオは、シンプルなグラフィックと親しみやすく励みになるトーンを備えたモダンでエネルギッシュなビジュアル美学を誇り、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して作成を加速し、字幕/キャプションでアクセシビリティを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてマイクロラーニングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、AIアバターとテキスト-to-ビデオ技術を使用して、ユーザーが魅力的なマイクロラーニングビデオを迅速に作成できるようにします。ビデオスクリプトを入力するだけで、トレーニングや顧客教育に最適なプロフェッショナル品質の短いビデオを生成します。
HeyGenはトレーニングにおける知識の定着にどのように効果的ですか？
HeyGenは、魅力的なトレーニングビデオの迅速な作成を可能にすることで、知識の定着を向上させます。AIボイスオーバー、字幕、カスタマイズ可能なテンプレートなどの機能を使用して、視聴者に響くインパクトのある短い学習コンテンツを提供できます。
HeyGenは従業員のオンボーディングや顧客教育のためのビデオ制作を支援できますか？
もちろんです。HeyGenは、多様なニーズをサポートするように設計されており、効率的な従業員のオンボーディングや明確な顧客教育を提供します。AIアバターとテキスト-to-スピーチ技術を活用して、プロフェッショナルな説明ビデオを簡単に作成できます。
HeyGenはどのようにAIを活用して高品質なトレーニングおよび説明ビデオを制作しますか？
HeyGenは、テキストスクリプトを動的なビデオに変換するために高度なAIを活用し、リアルなAIアバターと自然なAIボイスオーバーを特徴としています。この技術は、ブランディングコントロールやアスペクト比のリサイズオプションと組み合わせて、さまざまな用途に対応したプロフェッショナルでカスタマイズ可能なビデオ制作を実現します。