メタバースビデオメーカー: AIで没入型の世界を創造

スクリプトから魅力的なメタバースビデオを迅速に制作し、テキストを没入型のシーンや物語に変換します。

最新のメタバース体験の素晴らしい可能性を紹介する、テクノロジー愛好家やアーリーアダプターをターゲットにした魅力的な30秒のプロモーションビデオを作成してください。洗練された未来的なビジュアルと、アップビートで合成された音楽トラックを組み合わせ、HeyGenの革新的なAIアバターを活用して、デジタルプレゼンスを比類のないリアリズムで実現し、なぜ私たちのプラットフォームが究極のメタバースビデオメーカーであるかを示してください。

サンプルプロンプト1
コンテンツクリエイターや小規模ビジネス向けに設計された、メタバースビデオ作成の簡単さを示す45秒の簡潔な説明ビデオを想像してください。ビジュアルスタイルはクリーンで明確にし、親しみやすく情報豊富なナレーションを添え、HeyGenの多様なビデオテンプレートとシーンを活用して、技術的な障害なしに没入型ストーリーテリングを可能にする作成プロセスを簡素化します。
サンプルプロンプト2
一般の視聴者やSFファンを対象にした、鮮やかなメタバースの世界を舞台にした幻想的な物語を探求する、魅惑的な60秒のナラティブショートを開発してください。このビデオは夢のような想像力豊かなビジュアルと、エーテルのようなオーケストラの音楽スコアを特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して、創造的なビジョンを簡単に並外れたビジュアルジャーニーに変え、物語のための真のAIアートジェネレーターにします。
サンプルプロンプト3
メタバースコミュニティのメンバーやイベントオーガナイザーに最適な、エキサイティングなバーチャルイベントを発表するダイナミックな30秒のソーシャルメディアビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはエネルギッシュでトレンディであり、現代的で脈打つ音楽に支えられ、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を活用して、すべてのプラットフォームでシームレスに共有できるようにし、広告作成とリーチを最適化します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

メタバースビデオメーカーの仕組み

直感的なAIビデオプラットフォームでアイデアを魅力的なメタバース体験に変換します。あらゆる仮想世界やデジタルインタラクションのために、没入型のビデオを簡単に作成できます。

1
Step 1
アバターとシーンを選択
多様なAIアバターから選び、メタバースビデオの基盤を設定するための没入型の仮想シーンを選択します。
2
Step 2
スクリプトとナレーションを作成
スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を利用して、物語を作成します。AIが自動的にリアルなナレーションを生成し、物語を生き生きとさせます。
3
Step 3
ブランドとメディアでパーソナライズ
独自の美学でビデオをカスタマイズします。メディアライブラリにアクセスして魅力的なビジュアルを追加し、ブランドの色やロゴをブランドコントロールを使用して適用します。
4
Step 4
作成物を生成して共有
満足したら、高品質なメタバースビデオを生成します。さまざまなプラットフォームで簡単にエクスポート＆シェアし、視聴者に体験してもらいましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

AI駆動の没入型ストーリーテリング

仮想世界内で教育的またはエンターテインメント体験を豊かにする、魅力的なAI駆動の没入型ビデオナラティブを開発します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なメタバースビデオの作成を支援しますか？

HeyGenは、先進的なAIとデジタルアバターを活用して、ユーザーがメタバースビデオ作成に没頭できるようにします。HeyGenの機能を使用して、プロフェッショナルな品質で仮想コンセプトを実現し、没入型のストーリーテリング体験を作り出すことができます。

HeyGenはどのようなビデオテンプレートを提供しており、迅速なコンテンツ作成に役立ちますか？

HeyGenは、さまざまなニーズに対応するコンテンツ制作を効率化するために設計された包括的なビデオテンプレートライブラリを提供しています。これらのテンプレートは、魅力的なソーシャルメディアビデオやインパクトのある広告作成を効率的に生成するのに理想的です。

HeyGenはスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオとナレーション生成をサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenは、スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオの強力な機能を備えており、書かれたコンテンツをダイナミックなビジュアルに変換します。また、高品質な音声ナレーションを生成する高度なナレーション生成機能も含まれています。

HeyGenを使用して、ブランドコントロールでビデオをカスタマイズし、簡単にエクスポートできますか？

はい、HeyGenは広範なブランドコントロールを提供しており、ロゴや特定のブランドカラーをビデオにシームレスに組み込むことができます。メディアライブラリを使用してビデオを完成させたら、さまざまな形式で簡単にエクスポート＆シェアできます。