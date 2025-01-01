最新のメタバース体験の素晴らしい可能性を紹介する、テクノロジー愛好家やアーリーアダプターをターゲットにした魅力的な30秒のプロモーションビデオを作成してください。洗練された未来的なビジュアルと、アップビートで合成された音楽トラックを組み合わせ、HeyGenの革新的なAIアバターを活用して、デジタルプレゼンスを比類のないリアリズムで実現し、なぜ私たちのプラットフォームが究極のメタバースビデオメーカーであるかを示してください。

