リアルなAIアバターを使用して、スクリプトを魅力的な仮想レッスンに変える没入型トレーニングビデオを簡単に作成します。

サンプルプロンプト1
ユニークなメタバース環境での新しいバーチャル製品の発売をマーケティングする30秒の魅力的なソーシャルメディアビデオを開発します。この短編コンテンツは、マーケターとブランドマネージャー向けに調整され、ダイナミックで活気あるビジュアルスタイルとアップビートなバックグラウンドミュージックを採用しています。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、コアナラティブを迅速に生成し、テンプレートとシーンを活用して迅速な制作を行い、AIビデオジェネレーターのマーケティング活動における強力なツールとします。
サンプルプロンプト2
教育者、学生、技術愛好家を対象に、仮想世界のナビゲーションに関する教育コンテンツを作成する45秒の情報ビデオを制作します。ビジュアルスタイルは説明的でクリーンであり、豊かなビジュアルと落ち着いた情報的なオーディオトラックを特徴とし、アクセシビリティのために字幕/キャプションを強化します。このビデオ作成プロジェクトは、AI生成ビデオ技術を使用して複雑な概念を明確に説明することを目的としています。
サンプルプロンプト3
デザイナー、開発者、潜在的な投資家を対象に、メタバースデザインプロトタイプを紹介する20秒のダイナミックなビデオを作成します。ビジュアルスタイルはスリークで革新的であり、3D要素を強調し、モダンなサウンドデザインを採用し、HeyGenのAIアバターを利用してプロトタイプを提示し、メディアライブラリ/ストックサポートを使用して説得力のあるビジュアルアセットを提供します。このプロトタイピングツールのデモンストレーションは、プラットフォーム内での迅速な反復を強調する必要があります。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

メタバーストレーニングビデオジェネレーターの仕組み

AIを使用してトレーニング資料を魅力的で没入型の体験に変えます。仮想世界とAIアバターを使用して、わずか数ステップでダイナミックなビデオを生成します。

1
Step 1
トレーニングスクリプトを作成
まず、トレーニングコンテンツを作成します。スクリプトをプラットフォームに貼り付けるだけで、スクリプトからのテキストビデオ機能が基礎となるメタバースビデオに変換します。
2
Step 2
没入型ビジュアルとアバターを選択
さまざまな仮想世界とリアルなAIアバターから選択してビデオを強化します。外見や動作をカスタマイズして、ブランドを最適に表現し、学習者を引き付けます。
3
Step 3
ボイスオーバーとブランディングを追加
魅力的なオーディオでコンテンツを生き生きとさせます。ボイスオーバー生成を利用して、自然なナレーションを作成し、トレーニングモジュールの明瞭さとプロフェッショナリズムを確保します。
4
Step 4
メタバースビデオをエクスポートして共有
没入型トレーニングビデオを完成させます。さまざまな形式とアスペクト比で簡単にエクスポート＆共有し、好みの学習プラットフォームでの配信に備えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的な仮想トレーニングシナリオの開発

AIアバターとストーリーテリングを使用して、仮想空間内でリアルなトレーニングを提供する魅力的なシナリオベースの学習体験を作成します。

background image

よくある質問

HeyGenはクリエイティブプロジェクトのためのAIビデオ作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenはユーザーが高品質なAIビデオを簡単に生成できるようにします。直感的なプラットフォームを使用して、シンプルなスクリプトから魅力的なコンテンツを作成し、高度なテキストからビデオへの機能と多様なAIアバターを活用します。これにより、ビデオ作成プロセス全体が簡素化され、あらゆるクリエイティブな取り組みにアクセスしやすくなります。

HeyGenは没入型メタバース体験のためのクリエイティブビデオを制作できますか？

はい、HeyGenは仮想世界内での魅力的なコンテンツとして機能するダイナミックなビデオの作成を可能にします。AIビデオメーカーを利用して、AIアバターを特徴とする魅力的なビジュアルを開発し、視聴者の没入型体験を向上させます。

HeyGenはカスタムビデオのためにどのようなクリエイティブなブランディングコントロールを提供しますか？

HeyGenは、ビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するように包括的なブランディングコントロールを提供します。さまざまなテンプレートとシーンを使用してビデオをカスタマイズし、ブランドのロゴや色を組み込み、豊富なメディアライブラリにアクセスして、ユニークなブランドコンテンツを作成できます。

HeyGenはクリエイティブなソーシャルメディアビデオとユーザーエンゲージメントをどのように向上させますか？

HeyGenは、魅力的なソーシャルメディアビデオを効率的に制作するための理想的なAIビデオジェネレーターです。HeyGenを使用することで、プロフェッショナルなAI生成ビデオコンテンツを作成し、ユーザーエンゲージメントを向上させ、さまざまなプラットフォームでの効果的な共有を実現します。