没入型VRコンテンツのためのメタバース説明動画メーカー
リアルなAIアバターを使って、魅力的なメタバース説明動画を簡単に作成し、没入型体験を構築します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティング専門家向けに、革新的なデジタル広告チャネルを求める30秒のメタバース動画広告を開発し、インパクトのあるキャンペーンを簡単に作成できることを強調します。HeyGenの多様な動画テンプレートを使用して、活気に満ちたクイックカットのビジュアルを実現し、エネルギッシュなサウンドトラックと同期させ、アスペクト比の調整とエクスポートを通じてさまざまなプラットフォームで最適に表示されるようにします。
教育者や企業トレーナー向けに設計された60秒の情報動画を構築し、仮想現実に関連する没入型体験を紹介します。この作品は、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから引き出された視覚的に豊かなコンテンツを特徴とし、HeyGenの音声生成機能を使用して生成された明確で明瞭なAIナレーションを伴い、魅力的で教育的なビジュアルスタイルで提示されます。
コンテンツクリエイターやソーシャルメディアマネージャー向けに、バーチャルイベントやデジタル製品を宣伝するトレンディな30秒のカスタマイズ可能な動画をデザインします。動画は現代的なグラフィックで活気あるビジュアルアピールを持ち、HeyGenの字幕/キャプションを含めて広範なリーチを実現し、AIアバターがモダンで魅力的な音声スタイルで重要なメッセージを効果的に伝えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてメタバース説明動画の作成を支援しますか？
HeyGenは高度なAIビデオ技術を使用して、メタバース説明動画メーカーになることを可能にします。カスタマイズ可能なAIアバターとプロフェッショナルにデザインされたビデオテンプレートを使用して、テキストを動画に変換し、没入型体験を簡単に作成できます。
HeyGenが効果的なAIビデオメーカーである理由は何ですか？
HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップエディターを通じて、シームレスなテキストから動画への作成を可能にすることで、効果的なAIビデオメーカーとして際立っています。リアルなAIアバターと洗練されたAI音声生成を活用して、複雑な編集なしで高品質な動画を制作します。
HeyGenのプラットフォームで動画をカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenはブランドに合わせたカスタマイズ可能な動画作成のための豊富なオプションを提供します。多様なビデオテンプレートを利用し、自分のメディアを統合し、アスペクト比の調整を行って、ブランドアイデンティティを完璧に表現する動画を作成できます。
HeyGenはアニメーション説明動画に適していますか？
はい、HeyGenは魅力的なアニメーション説明動画を簡単に制作するのに非常に適しています。私たちのプラットフォームは、ストーリーテリングを簡素化し、ダイナミックでプロフェッショナルな説明動画を作成するためのさまざまなビデオテンプレートとAIビデオツールを提供しています。