小規模ビジネスオーナーをターゲットにした15秒のダイナミックな動画広告を制作し、HeyGenの「AI動画」が広告をどのように簡素化するかを示します。ビジュアルスタイルはテンポが速く、現代的なアップビートのバックグラウンドミュージックを使用し、シーン間のクイックトランジションを見せます。AIアバターが視聴者をガイドし、さまざまなテンプレートやシーンから選択して、プロフェッショナルな「メタ広告動画メーカー」広告を瞬時に作成する方法を紹介します。

ビデオを生成