注目を集めるメタ広告動画メーカー
テキストスクリプトをAI動画作成で瞬時に高インパクトなカスタムメタ動画広告に変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
デジタルマーケター向けの30秒の指導動画は、HeyGenの「カスタム動画広告」をスケールで作成する能力を強力に示すことができます。クリーンでプロフェッショナルなビジュアル美学と権威あるナレーションを用いて、スクリプトからのテキストから動画への変換とナレーション生成機能が、プレーンテキストを多様なキャンペーンのためのインパクトのある「Facebook広告動画メーカー」コンテンツにどのように変換するかを説明します。
ソロプレナーやコンテンツクリエイターがオンラインブランドを高めるために熱心に取り組む20秒の「ソーシャルメディア動画」プロンプトを想像してください。鮮やかでフレンドリーなビジュアルとオーディオスタイル、明確で熱意あるスピーカーと組み合わせて、字幕/キャプションの追加とメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、複雑な編集スキルを必要とせずに魅力的なコンテンツを制作するシンプルさを強調します。
「Facebook動画広告」で売上を伸ばしたいeコマースブランド向けの45秒の説得力のある製品スポットライト動画を作成します。エネルギッシュなバックグラウンドミュージックに合わせたスムーズで製品中心のトランジションを特徴とし、利点を明確に示します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、最適なプラットフォーム表示を実現し、魅力的なAIアバターを含めて、アイデアから広告までのシームレスな「動画作成」を紹介します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはソーシャルメディア動画広告の制作プロセスをどのように向上させますか？
HeyGenは、生成AIを使用して高インパクトなソーシャルメディア動画広告の制作を効率化します。プロフェッショナルにデザインされたテンプレート、AIアバター、スクリプトからのテキストから動画への変換機能を活用して、視聴者に響く魅力的な広告クリエイティブを作成します。これにより、さまざまなプラットフォーム向けの効率的な動画作成が可能になります。
HeyGenはユニークなブランドストーリーを持つカスタム動画広告の制作にどのような機能を提供しますか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ビジネスロゴ、カスタムフォント、ブランドキットの色をカスタム動画広告に直接統合できます。メディアライブラリとフィルターを活用して広告クリエイティブをさらにパーソナライズし、ブランドのストーリーテリングが本物であることを保証します。
HeyGenは注目を集める広告や魅力的な動画コンテンツを効率的に作成するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは、AIアバター、ダイナミックなアニメーション、テキストプロンプトからの魅力的なナレーション生成を使用して、注目を集める広告を生成するように設計されています。これにより、スクリプトを迅速に魅力的な広告動画に変換し、効率的な動画作成を実現します。
HeyGenはメタおよびFacebook広告キャンペーンのための多様な動画フォーマットの開発をどのようにサポートしますか？
HeyGenは、さまざまなアスペクト比と動画フォーマットをサポートすることで、すべてのプラットフォームに最適化された広告クリエイティブを保証します。メタ広告動画メーカーおよびFacebook広告動画メーカーキャンペーンの特定の要件に合わせて、動画広告を簡単にリサイズおよびエクスポートし、リーチを最大化します。