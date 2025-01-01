メッセージングトレーニングビデオジェネレーター：魅力的なコースを作成
ダイナミックなAIアバターを使用して、没入型の社員トレーニングを作成し、オンボーディングビデオを魅力的かつコスト効果の高いものにします。
L&DチームやHRマネージャー向けに、コンテンツ作成を効率化するための60秒の魅力的なビデオを制作します。このビデオは、親しみやすく情報豊富なビジュアルスタイルを採用し、事前にデザインされたテンプレートとシーンを使用して、洗練されたオンボーディングビデオの作成の容易さを示します。音声は歓迎的で安心感を与え、HeyGenがビデオ作成プロセス全体を簡素化する方法を強調します。
コンテンツクリエイターやマーケティングチーム向けに、説明コンテンツを迅速に制作するための30秒のダイナミックなビデオを想像してください。このビデオは、エネルギッシュでモダンなビジュアルフレアを持ち、スクリプトから直接テキストをビデオにシームレスに変換する様子を示します。熱意あるAI音声ジェネレーターがプロセスをナレーションし、複雑なアイデアが明確かつ迅速に伝えられ、メッセージの全体的なインパクトを高める方法を示します。
小規模ビジネスオーナーやデジタルマーケター向けに、効率的なAIビデオプラットフォームを求める50秒の説得力のあるビデオを開発します。ビジュアル的にはクリーンでプロフェッショナルであり、さまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズとエクスポートの柔軟性を示します。付随する音声は自信に満ちて簡潔で、HeyGenが異なるチャンネル向けにビデオ作成を最適化し、最大のリーチとエンゲージメントを確保する方法を強調します。
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAIアバターを使ったクリエイティブなビデオ作成をどのように向上させますか？
HeyGenは高度なAIアバターを活用して、テキストをビデオスクリプトに変換し、魅力的なビジュアルストーリーテリングに変えます。私たちのプラットフォームは直感的なAIビデオプラットフォームを提供し、誰でも簡単に高品質なAI生成ビデオを作成できるようにし、複雑なビデオ作成を身近なものにします。
HeyGenはトレーニングビデオの生成にどのような利点を提供しますか？
HeyGenは強力なメッセージングトレーニングビデオジェネレーターを提供し、L&Dチームが社員トレーニングやオンボーディングビデオを効率的に制作できるようにします。さまざまなテンプレートと統合されたAI音声ジェネレーターを備えたHeyGenは、インパクトのあるトレーニング体験の作成プロセスを簡素化します。
HeyGenはマーケティングビデオのブランド要素とビジュアルストーリーテリングをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenはブランド要素の強力なカスタマイズを可能にし、マーケティングビデオや製品説明がビジュアルストーリーテリングと完全に一致するようにします。表現を簡単に調整し、独自のブランディングをすべてのAI生成ビデオに組み込むことができます。
HeyGenは多言語ビデオやオンボーディングコンテンツの作成をサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは多言語ビデオの作成を簡単にし、社員トレーニングやグローバルなオンボーディングビデオのリーチを広げます。私たちのAIビデオジェネレーターは多様な言語をサポートし、世界中でメッセージが理解されるように同期された音声と正確な字幕を提供します。