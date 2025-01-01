迅速でプロフェッショナルな更新のための合併ニュース動画メーカー

HeyGenのAIを活用したスクリプトからのテキスト動画機能を使用して、投資家や従業員向けの魅力的なM&A発表を作成してください。

最近の企業合併について、戦略的な利点と統合計画を詳細に説明する1分間の動画を作成し、社内の従業員に向けて発信してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで明確にし、チャートやグラフィックを活用し、権威あるナレーションを加えてください。HeyGenの「スクリプトからのテキスト動画」機能を活用して、詳細なスクリプトをリアルなAIアバターを用いた洗練されたプレゼンテーションにシームレスに変換してください。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
投資家向けに、取引の財務的影響と将来の成長見通しを要約した45秒のインパクトのある買収ニュース動画を制作してください。動画はダイナミックで魅力的な企業ビジュアルスタイルを持ち、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」からのプロフェッショナルなBロール映像を使用し、「ボイスオーバー生成」ツールを通じて生成された洗練された安心感のあるナレーションを組み合わせてください。
サンプルプロンプト2
合併の進捗状況について、オンライン配信を目的とした30秒の簡潔な更新動画を作成し、ソーシャルメディアを通じて広範な視聴者に届けてください。ビジュアルスタイルはモダンでテンポの速いもので、「ニュース動画テンプレート」を使用して迅速に作成し、アクセスしやすさを確保するために同期されたキャプションを特徴とし、HeyGenの「字幕/キャプション」機能で強化してください。音声はクリアで魅力的であり、情報の迅速な伝達を反映してください。
サンプルプロンプト3
将来のパートナー向けに、1分30秒の技術概要動画を作成し、統合された企業の技術的シナジーを示してください。この動画は、企業のアイデンティティに一致した洗練されたブランドビジュアルプレゼンテーションと、明確で情報豊富な音声トラックを必要とします。HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を利用して、さまざまなプラットフォームでの最適な表示を確保し、「AIアバター」を組み込んで複雑な技術的詳細を魅力的に提示してください。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

合併ニュース動画メーカーの使い方

プロフェッショナルで魅力的な合併ニュース動画を作成し、従業員や投資家に重要な更新情報を効果的に伝えましょう。

1
Step 1
スクリプトを作成
合併ニュースのスクリプトを作成または貼り付けてください。プラットフォームの**AIスクリプトジェネレーター**が魅力的なストーリーを作成し、テキストをダイナミックな動画に変換します。
2
Step 2
ビジュアルと音声を選択
ニュースをプロフェッショナルで権威ある画面上の存在感で伝えるために、**エグゼクティブAIアバター**の中から選択してください。
3
Step 3
ブランディングとレイアウトを適用
会社の**ブランディングコントロール**を適用し、ロゴや色を含めて、合併発表が企業のアイデンティティに完全に一致するようにしてください。
4
Step 4
エクスポートと共有
**アスペクト比のリサイズとエクスポート機能**を利用して、さまざまなプラットフォームに最適化された動画を作成してください。最終的な合併発表をMP4などの形式でエクスポートし、オンラインで簡単に配信できます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

高影響の企業発表を作成

.

ダイナミックなAI生成動画で、投資家やステークホルダーにプロフェッショナルで影響力のある合併ニュースを届けます。

background image

よくある質問

HeyGenはプロフェッショナルな合併ニュース動画の作成にどのように役立ちますか？

HeyGenは、エグゼクティブAIアバターや直感的なプラットフォームを含む高度なAIビデオツールを活用して、素晴らしい買収ニュース動画を迅速にデザインするのをサポートします。スクリプトを洗練されたプロフェッショナルなニュースレポートに変換し、すぐに使えるニュース動画テンプレートを使用できます。

HeyGenはAIスクリプトジェネレーターとテキスト動画機能を提供していますか？

はい、HeyGenには明確で魅力的なスクリプトを書くAIスクリプトジェネレーターがあり、強力なスクリプトからのテキスト動画機能と組み合わせています。これにより、AIを活用したツールを使用して、単一のプロンプトを完全で高品質な動画に効率的に変換できます。

HeyGenを使用して企業発表のブランディングをカスタマイズするオプションはありますか？

HeyGenは、プロフェッショナルにデザインされた動画テンプレート内でレイアウトやブランディング要素をカスタマイズするための広範なブランディングコントロールを提供します。ロゴを統合し、アスペクト比を調整して、内部および外部のコミュニケーションを一貫させることができます。

HeyGenを使用して高品質なボイスオーバーとビジュアルコンテンツを実現できますか？

もちろんです。HeyGenは、自然で感情に配慮した配信を行うための高度なテキスト音声変換ツールを使用した権威あるボイスオーバー生成をサポートしています。統合されたメディアライブラリ、ストックサポート、スムーズなトランジションのオプションと組み合わせることで、動画はプロフェッショナルな見た目と音声になります。