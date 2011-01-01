メニュー ビデオメーカー：あなたのレストランのビジュアルアピールを向上させましょう
カスタマイズ可能なレイアウトとAIアバターを使用して、魅力的なダイニング体験のための素晴らしいレストランのメニュービデオを作成しましょう。
例を探る
エージェントは、単一のプロンプトを完全なビデオに変換するために作られた最初のクリエイティブエンジンです。
結果が気に入らないですか？
これらのプロンプトのいずれかを試してみてください。
テックに精通したお客様に直接話しかける45秒のレストランメニュービデオを作成しましょう。このビデオは、デジタルマーケターやレストランのオーナーに最適で、HeyGenのテキストからビデオへの機能を使用したQRメニューの使いやすさを強調しています。洗練されたモダンなビジュアルとダイナミックなボイスオーバーが、視聴者をメニューを通して案内し、記憶に残るインタラクティブな体験を保証します。
60秒のナレーションで、HeyGenのメディアライブラリーサポートを活用して、あなたのメニューを生き生きと表現しましょう。シェフや料理アーティストに最適です。このビデオは、美食を評価する人々のために作られ、高品質のストックフッテージを使用して料理のビジュアルを向上させます。字幕の追加によりアクセシビリティが確保され、エレガントな背景音楽が洗練されたダイニング体験の雰囲気を設定します。
創造性を30秒間爆発させるために、地元のコミュニティをターゲットにしたメニュービデオの作成で、あなたのレストランのユニークな提供を強調しましょう。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、このビデオはソーシャルメディアの共有に適したものになっており、どのプラットフォームでも素晴らしいコンテンツが表示されるようにしています。鮮やかなビジュアルと魅力的なボイスオーバーが潜在的な食事客の注意を引き、レストランのプロモーションに不可欠なツールとなっています。
クリエイティブエンジン
クルーなし。カットなし。ただあなたのAIビデオエージェントが働いているだけ
プロンプト-ネイティブビデオ制作
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
エンドツーエンドのビデオ生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
構造と意図を持って作られた
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
ユースケース
HeyGenを使用すると、レストランはカスタマイズ可能なレイアウトとソーシャルメディアの共有や顧客の関与を高めるために設計されたビデオテンプレートを使用して、視覚的に魅力的なメニュービデオを簡単に作成できます。
魅力的なソーシャルメディア用の動画を作成する.
Create captivating restaurant menu videos that boost social media engagement and attract more customers.
数分で高性能な広告を作成.
Quickly produce high-quality menu videos that serve as effective advertisements, driving more foot traffic to your restaurant.
よくある質問
HeyGenが魅力的なレストランのメニュービデオを作成するのにどう役立つのでしょうか？
HeyGenでは、カスタマイズ可能なレイアウトとビデオテンプレートを使用して、視覚的に魅力的なレストランのメニュービデオを作成できる強力なメニュービデオメーカーを提供しています。背景音楽とAI生成のボイスオーバーでビデオを強化し、プロフェッショナルなタッチを加えましょう。
HeyGenがレストラン向けのビデオテンプレートに提供する機能は何ですか？
HeyGenでは、ロゴや色のカスタマイズなどのブランディングコントロールを備えた、レストラン向けの様々なビデオテンプレートを提供しています。これらのテンプレートは、メニュービデオの視覚的魅力を高めるように設計されており、ソーシャルメディアでの共有に最適です。
HeyGenを使用してメニュービデオにQRコードを追加できますか？
はい、HeyGenはQRコードをメニュービデオ作成プロセスに統合することをサポートしており、顧客がビデオから直接デジタルメニューや特別オファーに簡単にアクセスできるようになります。
メニュービデオ作成にHeyGenを選ぶ理由は？
HeyGenは、その包括的なメディアライブラリとストックサポートで際立っており、努力せずに素晴らしいレストランのメニュービデオを簡単に作成できます。プラットフォームのテキストからビデオへの変換機能とボイスオーバー生成機能が、コンテンツを魅力的かつ情報豊富に保証します。