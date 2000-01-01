メニューチュートリアルビデオジェネレーター: 魅力的なガイドを作成

素晴らしいメニュービデオで売上を向上させましょう。HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、簡単にカスタムチュートリアルを作成できます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナー向けに、季節の新商品を強調するための『メニュービデオメーカー』の使い方を紹介する45秒のインタラクティブなチュートリアル動画を想像し、魅力的なAIアバターと明確な指示ビジュアルで提示します。
サンプルプロンプト2
飲食店のマーケターが期間限定デザートの売上を向上させるための15秒のソーシャルメディア広告を開発し、ダイナミックなビジュアル、トレンディなバックグラウンドミュージック、インパクトのある字幕/キャプションで瞬時に注目を集めます。
サンプルプロンプト3
イベントプランナーが企業イベント用に『メニュービデオ』をカスタマイズするための洗練された60秒の説明動画を制作し、エレガントなビジュアルスタイル、落ち着いたバックグラウンドミュージック、スクリプトナレーションからのシームレスなテキストからビデオへの変換を特徴とします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

メニューチュートリアルビデオジェネレーターの仕組み

AI搭載のジェネレーターで魅力的なメニュービデオを簡単に作成し、デジタルメニューのエンゲージメントと売上を向上させる魅力的なチュートリアルに変換します。

1
Step 1
スクリプトを作成
強力なテキストからビデオへのAIを使用して、メニューコンテンツをダイナミックなビデオに簡単に変換します。
2
Step 2
ビジュアルをカスタマイズ
プロフェッショナルなテンプレートとシーンから選択して、ブランドのスタイルにぴったり合ったチュートリアルをパーソナライズします。
3
Step 3
魅力的なオーディオを生成
プロフェッショナルなボイスオーバー生成でメニューチュートリアルビデオを強化し、明確で簡潔な指示を提供します。
4
Step 4
仕上げと共有
自動字幕/キャプションでチュートリアルビデオを磨き、すべての視聴者に明確さを保証してから最終エクスポートを行います。

使用例

AIを活用したスタッフメニュートレーニングの強化

AIを活用してインタラクティブで記憶に残るメニュートレーニングビデオを作成し、スタッフのエンゲージメントと定着率を大幅に向上させます。

よくある質問

HeyGenはレストランオーナーが魅力的なメニュービデオを作成するのにどのように役立ちますか？

HeyGenのAIツールは、レストランオーナーが魅力的なデジタルメニューやチュートリアルビデオを簡単に生成できるようにします。AIアバターとテキストからビデオへのAIを使用して、売上を向上させ、顧客を引き付けるプロフェッショナルなコンテンツを迅速に作成できます。

HeyGenが効果的なメニュービデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenは、直感的なビデオエディターと無料のテンプレートを使用して、プロフェッショナルなメニュービデオやチュートリアルコンテンツの作成を簡素化します。バックグラウンドミュージックからボイスオーバー生成まで、すべての要素をカスタマイズでき、ソーシャルメディアでブランドを際立たせることができます。

HeyGenのAIは、メニューチュートリアルビデオのリアルなボイスオーバーと字幕を生成できますか？

はい、HeyGenの高度なAIツールは、複数の言語でシームレスなボイスオーバー生成を可能にし、メニューチュートリアルビデオの明確なコミュニケーションを保証します。また、プラットフォームは正確な字幕/キャプションを自動的に追加し、コンテンツをより広い視聴者にアクセス可能にします。

HeyGenで作成したデジタルメニューのカスタマイズはどの程度可能ですか？

HeyGenは、デジタルメニューやビデオコンテンツのための広範なカスタマイズオプションを提供します。ブランドコントロールを使用してビデオをパーソナライズし、ロゴを統合し、メディアライブラリからの多様なアセットを活用して、ユニークでプロフェッショナルな外観を作成できます。