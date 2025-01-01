メニュートレーニングビデオメーカーでスタッフのスキルを向上

スクリプトからのシームレスなテキストからビデオへの変換を活用して、従業員のトレーニングプロセスを合理化し、チーム全体でメニューの習得を確実にします。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
あなたのレストランの新しいデジタルフードメニューを紹介する30秒の活気あるプロモーションビデオをデザインし、潜在的な顧客を訪問に誘いましょう。HeyGenの目を引くテンプレートとシーンを活用し、スクリプトからの簡潔なテキストからビデオへの変換を使用して、シグネチャーディッシュを洗練されたビジュアルスタイルと魅力的なバックグラウンドミュージックで強調します。
サンプルプロンプト2
賑やかなカフェテリア向けに、週ごとのメニューと食事情報を取得するためのQRメニューへのアクセス方法を詳述する60秒の情報ビデオを開発してください。このビデオは学生とスタッフを対象としており、すべての視聴者にとって理解しやすい字幕を備えた明確でアクセスしやすいビジュアル美学を維持し、メディアライブラリ/ストックサポートからの関連画像を取り入れて食品オプションを示します。
サンプルプロンプト3
チェーン全体のレストランマネージャー向けに、ローカルメニュー表示を更新する際のブランドの一貫性を維持することに焦点を当てた90秒のプロフェッショナルな内部従業員トレーニングビデオを制作してください。このビデオは洗練されたブランドビジュアルスタイルを持ち、スクリプトからのテキストからビデオへの変換を使用して正確なメッセージングを確保し、さまざまなレストランレイアウト内のさまざまなデジタルスクリーンにコンテンツをシームレスに適応させるためのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

メニュートレーニングビデオメーカーの使い方

AI駆動のプラットフォームを使用して、スタッフ向けの魅力的で情報豊富なメニュートレーニングビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
トレーニングスクリプトを作成
詳細なメニュートレーニングスクリプトを作成することから始めます。私たちのプラットフォームは、強力なスクリプトからのテキストからビデオへの変換機能を使用して、テキストをビジュアルストーリーに変換します。
2
Step 2
ビジュアル要素を選択
プロフェッショナルなテンプレートとシーンから選択してビデオを強化し、メニューコンテンツの視覚的に魅力的な基盤を提供します。
3
Step 3
ボイスオーバーと字幕を生成
自然な音声のボイスオーバー生成を追加して、メニューの詳細がチームに効果的に伝わるようにします。
4
Step 4
最終ビデオをエクスポート
アスペクト比の正確なリサイズを行ってメニュートレーニングビデオを完成させ、どのデバイスでも最適に表示されるようにエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なメニュー情報を簡素化

詳細な情報を明確で魅力的なビデオ形式に翻訳することで、複雑なメニュートピックを簡素化し、従業員の教育を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なメニュートレーニングビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIを活用してスクリプトをダイナミックなメニュートレーニングビデオに変換し、作成プロセスを直感的にします。多様なテンプレート内でAIアバターとシームレスなボイスオーバー生成を利用して、プロフェッショナルで魅力的なコンテンツを効率的に制作し、トレーニング資料の創造的な意図を満たします。

HeyGenを使用してブランドの美学に合わせてメニュービデオをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenはロゴや色のブランディングコントロールを含む強力なカスタマイズオプションを提供し、メニュービデオがブランドの美学を完璧に反映することを保証します。私たちのプラットフォームは、デジタルフードメニューやプロモーションコンテンツ全体でブランドの一貫性を維持し、創造的な成果を向上させます。

HeyGenで生成できるメニュー関連のビデオの種類は何ですか？

HeyGenを使用すると、包括的な従業員トレーニングビデオやスタッフメニュートレーニングコンテンツから、ダイナミックなソーシャルメニュービデオやプロモーションメニュー広告まで、幅広いメニュー関連のビデオを生成できます。私たちの多用途なプラットフォームは、QRメニューを含むさまざまな用途に対して非常に魅力的なビジュアルコンテンツの作成を可能にします。

HeyGenを使用してどのくらい早く公開に値するフードビデオを制作できますか？

HeyGenは、テキストスクリプトをAIで魅力的なビジュアルに変換することで、公開に値するフードビデオの制作を大幅に加速します。直感的なインターフェースと、すぐに使えるテンプレートとAI駆動のスクリプトを組み合わせることで、広範なビデオ編集経験がなくても迅速に高品質なビデオコンテンツを生成し、創造的なワークフローを最適化します。