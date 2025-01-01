味覚を刺激し、最新の料理を紹介する準備はできていますか？レストランオーナーやホスピタリティ業界のマーケティングマネージャーをターゲットにした30秒のダイナミックなビデオを作成し、新しいメニューの展開を紹介しましょう。食欲をそそる明るいビジュアルスタイルと明確なAIナレーションを使用して、魅力的な料理とそのユニークな食材を強調し、メニューと料理を効果的にプロモーションします。

ビデオを生成