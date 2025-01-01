新しいメンティーがオンラインメンタープログラムに参加するための60秒のオンボーディングビデオを作成し、温かくプロフェッショナルなトーンを目指します。このビデオでは、プログラムの構造と利点を紹介し、HeyGenのAIアバターを使用して重要な情報を提示し、明確なナレーション生成で視聴者をスムーズに案内します。ビジュアルスタイルは招待的でクリーンなもので、ソフトなバックグラウンドミュージックを使用します。

ビデオを生成