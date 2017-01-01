45秒の説明動画が、HRプロフェッショナルやL&Dマネージャーが新しいメンターシッププログラムを開始する方法をどのように変革できるかを発見してください。この動画は、プロフェッショナルでクリーンなビジュアルスタイルと楽観的な音楽トラックを備え、AIを活用したメンターシップトレーニングジェネレーターを使用して、強力なメンターシッププログラムテンプレートを簡単に作成する方法を示します。HeyGenの「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能を利用することで、迅速で高品質な制作が可能になり、プログラムをすぐに開始できます。

