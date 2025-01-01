メンタリングセッションビデオメーカー：プログラムを向上させる
リアルなAIアバターを使用して魅力的なオンラインメンタリングプログラムを作成し、各セッションを個別化してより深いエンゲージメントと学習を実現します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しいメンティー向けの60秒の紹介メッセージを想像し、メンターやプログラムコーディネーター向けにデザインされ、温かい歓迎と彼らの旅に対する期待を設定します。ビジュアルスタイルはフレンドリーで招待的であり、プロフェッショナルな設定で多様な「AIアバター」をフィーチャーし、会話的で励ましのトーンで話します。この「メンタリングセッションビデオメーカー」プロンプトは、HeyGenの能力を強調し、関連性のあるバーチャルメンターを作成し、重要な情報を効果的かつ個人的に伝えることができることを示します。
小規模ビジネスオーナーやマーケティングプロフェッショナルを対象にした45秒のプロモーションビデオを制作し、マーケティングコンテンツの作成のスピードと効率を示します。ビジュアルはダイナミックでアップビートにし、「メディアライブラリ/ストックサポート」からの鮮やかなストック映像とグラフィックを組み込み、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックとプロフェッショナルなボイスオーバーを設定します。HeyGenが「AIビデオジェネレーター」として機能し、ユーザーが事前に構築された「テンプレートとシーン」を使用して即座に影響を与える説得力のある物語を迅速に組み立てる方法を示します。
コンテンツクリエイターやオンライン教育者向けに1分間の説明ビデオを開発し、さまざまなプラットフォームで「バーチャルメンタリング」コンテンツのリーチを最大化することに焦点を当てます。ビジュアルとオーディオスタイルはモダンで適応性があり、異なるアスペクト比のスプリットスクリーン比較と明確で簡潔な声をフィーチャーします。このプロンプトは、HeyGenの「字幕/キャプション」のアクセシビリティと「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を示し、多様な配信ニーズに対応する包括的な「ビデオ作成プラットフォーム」としての多様性を証明します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにAIでビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは「AIアバター」と「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能を使用して高品質のビデオを生成することで、ビデオ作成を簡素化します。この強力な「AIビデオジェネレーター」は、書かれたコンテンツを魅力的なビジュアルストーリーに変換し、プロセスを効率的かつアクセスしやすくします。
HeyGenのプラットフォームにはどのようなブランディングコントロールがありますか？
HeyGenの「ビデオ作成プラットフォーム」は、ロゴ、特定のブランドカラー、カスタムフォントを統合できる強力な「ブランディングコントロール」を提供します。これにより、作成するすべての「トレーニングビデオメーカー」や「メンタリングセッションビデオメーカー」が一貫したブランドアイデンティティを維持します。
HeyGenは多様なメディアをビデオに組み込むのに役立ちますか？
はい、HeyGenは広範な「メディアライブラリ」と「ストックサポート」を提供し、さまざまなアセットをビデオに簡単に統合できます。また、独自のメディアをアップロードして、「ビデオコース」やプレゼンテーションの視覚的な豊かさを高めることもできます。
HeyGenは異なるビデオフォーマットや出力ニーズにどれだけ柔軟ですか？
HeyGenは「アスペクト比のリサイズとエクスポート」をサポートしており、ソーシャルメディアからプロフェッショナルなプレゼンテーションまで、さまざまなプラットフォームにビデオを適応させることができます。これにより、視聴コンテキストや希望するフォーマットに関係なく、コンテンツが洗練されプロフェッショナルに見えることを保証します。