メンターシッププログラムビデオメーカー：魅力的な学習を作成

スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能でオンライン学習モジュールを簡単に生成し、ビデオ制作を簡素化します。

新しいメンターシッププログラムのコアな利点と構造を説明する1分間の魅力的なビデオを作成し、潜在的な企業メンターとメンティーをターゲットにします。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでインスパイアリングなもので、穏やかなインストゥルメンタルの背景音楽と明瞭なナレーションを特徴とします。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、詳細なプログラムスクリプトを効率的に魅力的な教育コンテンツに変換し、すべての重要なメッセージが完璧に伝わるようにします。

サンプルプロンプト1
HRプロフェッショナルがメンターシッププログラムのための高品質なオンボーディングビデオを迅速に制作するにはどうすればよいですか？使いやすいプラットフォームを使用してインパクトのあるトレーニングを作成する簡単さを示す45秒のエネルギッシュなビデオを生成します。ビジュアルとオーディオスタイルはモダンでアップビートなもので、プロフェッショナルなボイスオーバーを特徴とします。HeyGenのAIアバターを利用して、重要な情報を提示し、新しい従業員や参加者にとってダイナミックで親しみやすいコンテンツにします。
サンプルプロンプト2
オンライン学習に従事する個人を対象にした「効果的なメンターシップ目標の設定」に関する包括的な2分間のビデオチュートリアルをデザインします。ビジュアルスタイルは明確で指導的かつサポート的であり、簡単にフォローできるスクリーンキャプチャやグラフィックを使用し、温かく励ましの声を伴います。HeyGenの字幕/キャプションを使用して、複雑な概念をすべての学習者が理解しやすくフォローしやすくします。
サンプルプロンプト3
プロフェッショナルな開発コンテンツのブランディングコントロールを強調する30秒のプロモーションビデオを作成します。視覚的な一貫性を維持したいマーケティングチームやプログラム管理者をターゲットにします。ビデオはダイナミックでインパクトのあるビジュアルスタイルとプロフェッショナルなナレーションを持つべきです。HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを活用して、ブランディング要素がどのように簡単にすべてのビデオ制作に統合できるかを示します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

メンターシッププログラムビデオメーカーの使い方

スクリプトから画面まで、AIを活用してメンターシッププログラムのためのプロフェッショナルで魅力的なビデオコンテンツを簡単に作成します。

1
Step 1
メンターシッププログラムのスクリプトを貼り付ける
まず、メンターシッププログラムビデオのための書かれたコンテンツをプラットフォームに直接貼り付けます。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能が、テキストを即座に話し言葉に変換します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択する
多様なAIアバターのライブラリから選択して、メンターシッププログラムのコンテンツを視覚的に提示し、メッセージを生き生きとさせます。
3
Step 3
ブランディングを適用する
ブランディングコントロールを使用して、プログラムの独自のアイデンティティを組み込みます。色をカスタマイズし、ロゴを追加し、ビデオが組織のガイドラインに完全に一致するようにします。
4
Step 4
プログラムビデオをエクスポートする
エンドツーエンドのビデオ生成でプロフェッショナルなメンターシップビデオを完成させます。さまざまなフォーマットとアスペクト比でエクスポートし、メンティーやメンターと共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

迅速なプログラムコンテンツを作成

ソーシャルメディア用の魅力的なビデオクリップやチュートリアルを迅速に制作し、プログラムの可視性と学習を向上させます。

よくある質問

HeyGenのメンターシッププログラムビデオ作成へのアプローチは何ですか？

HeyGenは、AIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用してメンターシッププログラムビデオを作成するための包括的なソリューションを提供します。この機能は、専門的な品質の成果を確保し、専門的なスキルを必要とせずにシームレスなコンテンツ制作を可能にします。

HeyGenはビデオ作成においてAIアバターをどのように活用していますか？

HeyGenを使用すると、AIアバターをビデオプロジェクトに簡単に統合し、コンテンツにダイナミックで魅力的な要素を追加できます。これらのアバターは視聴者の体験を向上させ、教育的および専門的なビデオをより魅力的にします。

HeyGenは教育ビデオのためのボイスオーバーを生成できますか？

はい、HeyGenはボイスオーバー生成を提供しており、ユーザーは教育コンテンツに明確で正確なナレーションを追加できます。この機能は複数の言語とアクセントをサポートしており、視聴者が簡単にフォローできるようにします。

HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレートとブランディングをサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenのプラットフォームにはカスタマイズ可能なテンプレートとブランディングコントロールが含まれています。ユーザーはロゴを追加し、色を調整し、ブランディングの目的に合ったテンプレートを利用してビデオをカスタマイズできます。