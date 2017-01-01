新しいメンターシッププログラムのコアな利点と構造を説明する1分間の魅力的なビデオを作成し、潜在的な企業メンターとメンティーをターゲットにします。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでインスパイアリングなもので、穏やかなインストゥルメンタルの背景音楽と明瞭なナレーションを特徴とします。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、詳細なプログラムスクリプトを効率的に魅力的な教育コンテンツに変換し、すべての重要なメッセージが完璧に伝わるようにします。

ビデオを生成