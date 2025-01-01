メンタートレーニングビデオジェネレーター：魅力的なコンテンツを作成

メンタープログラムを強化：HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能でプロフェッショナルトレーニングビデオを簡単に作成。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
経験豊富なメンター向けに、効果的なプロフェッショナルメンタープログラムのための高度なコミュニケーション技術に焦点を当てた90秒のトレーニングビデオを開発します。ビジュアルスタイルは洗練されており、企業向けのもので、明確なグラフィックを組み込み、権威あるが親しみやすい声のナレーションを伴い、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、トレーニングビデオ作成ソフトウェアを用いたシームレスなコンテンツ作成を実現します。
サンプルプロンプト2
新しいメンターとメンティーをターゲットにした、教育ビデオコンテンツ作成イニシアチブに参加することの魅力的な利点を強調する、ソーシャルメディアに最適な45秒のプロモーションビデオを制作します。鮮やかな色彩とテンポの速い編集、そして高揚感のあるバックグラウンドミュージックと画面上のテキストを使用し、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、目を引く説得力のあるメッセージを迅速に作成します。
サンプルプロンプト3
オンラインビデオコース用の2分間の指導ビデオを設計し、メンターとメンティーの関係における一般的な課題に対処し、実用的な解決策を提供します。ビジュアルとオーディオスタイルは情報提供型でシナリオベースであり、明確な問題/解決グラフィックを提示し、落ち着いた指導的な声のナレーションを使用し、HeyGenの字幕/キャプションを組み込んで、すべての学習者にアクセス可能にします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

メンタートレーニングビデオジェネレーターの使い方

AIを使ってメンタープログラムのコンテンツを魅力的なトレーニングビデオに変換。テキストを入力し、ビジュアルをカスタマイズし、数分でプロフェッショナルなビデオを生成。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
まず、トレーニングスクリプトやアウトラインをプラットフォームに貼り付けます。AIが自動的にテキストをビデオに変換し、プロフェッショナルなメンタープログラムコンテンツの基盤を提供します。
2
Step 2
AIアバターを選択
メンターやプレゼンターを表現するために、多様なAIアバターから選択します。トレーニングビデオのスタイルに合ったテンプレートとシーンを選んで、ビデオをさらに個別化します。
3
Step 3
ブランディングコントロールを適用
会社のロゴやカラーを使用してブランドの一貫性を維持します。自動字幕/キャプションを追加して、すべての学習者にアクセス可能にします。
4
Step 4
プロフェッショナルビデオをエクスポート
完成したら、オンラインビデオコースやソーシャルメディアに適したさまざまなアスペクト比でメンタートレーニングビデオをエクスポートします。AIビデオジェネレーターによって、共有可能なコンテンツが完成しました。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ソーシャルメディアでメンタープログラムをプロモーション

魅力的なソーシャルメディアビデオやクリップを数分で生成し、メンタープログラムトレーニングとプログラムを簡単にプロモーションします。

よくある質問

HeyGenはプロフェッショナルなメンタープログラムトレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは直感的なAIビデオジェネレーターとして機能し、ユーザーがプロフェッショナルなメンタープログラムトレーニングビデオを簡単に作成できるようにします。テキスト-to-ビデオ機能を使用して、スクリプトを魅力的なコンテンツに変換し、さまざまなテンプレートとシーンを使用して、制作プロセス全体を効率化します。

HeyGenでビデオのビジュアルスタイルとブランディングをカスタマイズできますか？

もちろんです！HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーを統合してカスタムビデオを制作できます。また、多様なAIアバターから選択し、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、メッセージをさらに個別化できます。

オンラインメンタープログラムビデオコースにHeyGenを使用する利点は何ですか？

HeyGenは優れたオンラインメンタープログラムビデオメーカーとして機能し、高品質なオンラインビデオコースの制作を加速します。音声生成、自動字幕/キャプション、柔軟なアスペクト比のリサイズとエクスポートなどの機能により、教育コンテンツがどのプラットフォームでもアクセス可能で洗練されたものになります。

HeyGenのAIアバターは教育ビデオコンテンツの作成をどのように向上させますか？

HeyGenの高度なAIアバターは、人間のような表情と声でメッセージを伝えることで、教育ビデオコンテンツの作成を大幅に向上させます。シームレスなスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能と強力な音声生成を組み合わせることで、魅力的なコンテンツを迅速かつ効率的に制作できます。