サンプルプロンプト1
リーダーシップ開発に焦点を当てた志望のリーダーや組織を対象に、メンターの視点からメンタープログラムの深い影響を描く60秒のアニメーションビデオを想像してください。洗練された企業ビジュアルの美学を用い、アニメーションインフォグラフィックと自信に満ちた権威あるナレーションを組み合わせ、HeyGenのボイスオーバー生成がどのように強力なメッセージを伝え、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能がAIビデオメーカーのコンテンツ作成をどのように効率化するかを強調します。
サンプルプロンプト2
メンタリングプラットフォームへの参加を検討している新しいユーザー向けに、幸せなメンティーの成功ストーリーを紹介する30秒のビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは明るくモダンで、明るい色を使用し、親しみやすいナレーションを加え、HeyGenのAIアバターを効果的に使用してスピーカーを表現し、メディアライブラリ/ストックサポートを統合してダイナミックな背景要素を示し、Free Text to Video Generatorの能力を示します。
サンプルプロンプト3
クリエイティブな人々、HRプロフェッショナル、L&Dチーム向けに、オンラインメンタープログラムビデオメーカーを効果的に使用して魅力的なトレーニングビデオ作成ソフトウェアコンテンツを作成する方法を説明する90秒の指導ビデオを制作することを検討してください。明確な指導ビジュアルを使用し、画面録画と簡潔なステップバイステップのナレーションを組み合わせます。このビデオは、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して迅速なスタートを切り、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して簡単にナレーションを行い、アクセシビリティのために自動生成された字幕/キャプションを追加します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

メンタリングパスウェイビデオメーカーの使い方

直感的なAIビデオメーカーで魅力的なメンタープログラムビデオの作成を効率化し、スクリプトをプロフェッショナルなビジュアルガイドに簡単に変換します。

1
Step 1
テンプレートを選ぶか新規作成を開始
事前にデザインされた「リーダーシップパスウェイビデオテンプレート」から選ぶか、独自のメンタープログラムコンテンツを作成するために白紙のキャンバスから始めます。
2
Step 2
AIでスクリプトを生成
「テキスト-to-ビデオ」機能を利用して、メンタリングの洞察を魅力的な話し言葉に瞬時に変換し、録音の時間を節約します。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングをカスタマイズ
プロフェッショナルなビジュアルでビデオを強化し、「ブランディングコントロール（ロゴ、色）」を適用して、メンタープログラムコンテンツが組織のアイデンティティに合致するようにします。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
柔軟な「アスペクト比のリサイズとエクスポート」でプロフェッショナルなメンタープログラムビデオを完成させ、さまざまなメンタリングプラットフォームやチャネルで簡単に共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

影響力のあるインスピレーションコンテンツを制作

メンティーを力づけ、成長を促進し、あらゆるメンタープログラムの枠組み内でポジティブな行動を強化するモチベーショナルビデオを迅速に生成します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてメンタープログラムのための魅力的なビデオ作成を簡素化しますか？

HeyGenは、プロフェッショナルなオンラインメンタープログラムビデオを簡単に制作できるようにします。直感的なAIビデオメーカーを利用して、テキストをリアルなAIアバターとシームレスなボイスオーバー生成を備えた魅力的なビジュアルに変換し、メンタープログラムのコンテンツ作成を誰にでもアクセス可能にします。

HeyGenはリーダーシップ開発のためのトレーニングビデオ作成ソフトウェアとして使用できますか？

もちろんです。HeyGenは理想的なトレーニングビデオ作成ソフトウェアです。リーダーシップパスウェイビデオテンプレートのような特定のテンプレート、カスタマイズ可能なスクリプト、ブランド化されたシーンを使用して、リーダーシップ開発やメンターとメンティーのスキルアップに最適な影響力のあるビデオを作成できます。

HeyGenはAIビデオメーカーとしてどのような革新的な機能を提供していますか？

HeyGenは、先進的なAIビデオメーカーとして、高度にリアルなAIアバターや洗練されたテキスト-to-ビデオ機能を提供しています。また、多言語のボイスオーバーを含む高品質のボイスオーバーを生成し、グローバルなオーディエンスに簡単にリーチできます。

HeyGenはメンターとメンティーがパーソナライズされたコンテンツを作成するのに適していますか？

はい、HeyGenはメンターとメンティーがメンタリングプラットフォームのためにパーソナライズされたコンテンツを作成するのに最適です。ユーザーフレンドリーなFree Text to Video Generatorを使用して、クリエイティブな人々を含む誰でもカスタマイズされたビデオを迅速に制作し、メンタープログラム内でのエンゲージメントとコミュニケーションを向上させます。