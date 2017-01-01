影響力のあるストーリーのためのメンタルヘルス啓発ビデオメーカー
直感的なインターフェースとAIアバターを使用して、ダイナミックなビジュアルストーリーテリングをデザインしましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
企業の従業員や人事部門向けに、職場でのメンタルウェルビーイングの重要性を強調する45秒の教育ビデオを開発することを目指しています。このプロフェッショナルなプレゼンテーションは、クリーンでモダンなグラフィックスとモチベーショナルな音楽トラックを組み込み、HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートを使用して簡単に組み立て、スクリプトからのテキストからビデオへの変換機能を活用します。
一般の人々にリーチし、広く共有されることを目指して、メンタルヘルスの一般的な誤解を解消するための60秒のソーシャルメディアビデオを想像してください。コンテンツは、多様で共感できるビジュアル、ダイナミックなHeyGen AIアバター、そして親しみやすく権威ある声をシームレスに統合し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを通じて広範なアクセスと簡単な共有を保証します。
学生や教育者に実用的な日常のメンタルウェルネス戦略を知らせるために、30秒の教育ビデオを制作しましょう。この明確なビジュアルガイドは、メディアライブラリからの関連画像と情報を提供するテキストオーバーレイを特徴とし、穏やかで励ましの音楽スコアに伴い、HeyGenの字幕/キャプション機能で理解を深めます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なメンタルヘルス啓発ビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、ユーザーが魅力的なビジュアルストーリーテリングを制作するのを支援する強力なメンタルヘルス啓発ビデオメーカーです。カスタマイズ可能なテンプレート、AIアバター、テキストからビデオへの機能を活用して、重要なメンタルウェルネスのトピックについて効果的に啓発し、教育します。
HeyGenが啓発キャンペーンのための効果的なオンラインビデオメーカーである理由は何ですか？
オンラインビデオメーカーとして、HeyGenはリアルなAIアバター、シームレスなボイスオーバー生成、広範なメディアライブラリを含む包括的なツールを提供します。これらの機能により、プロフェッショナルなソーシャルメディアビデオを簡単に作成し、さまざまなプラットフォームでエクスポートして共有することで、最大の影響を与えることができます。
HeyGenはテキストをプロフェッショナルなメンタルウェルネスビデオに変換できますか？
もちろんです。HeyGenは、スクリプトを魅力的なメンタルウェルネスビデオに変換する高度なテキストからビデオへの機能を持つAIビデオエージェントとして優れています。テキストを入力するだけで、AIアバターと高品質のボイスオーバー生成を使用してビデオを生成します。
HeyGenは多様なメンタルヘルスのトピックに対するビジュアルストーリーテリングをどのようにサポートしますか？
HeyGenは、豊富なカスタマイズ可能なテンプレートと広範なメディアライブラリを提供することで、ダイナミックなビジュアルストーリーテリングをサポートします。ユーザーは、ブランドコントロールを活用して一貫性を確保し、多様なAIアバターを使用してさまざまな視点を表現し、メンタルヘルスのトピックに関する教育をより共感できるものにします。