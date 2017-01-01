若者や学生向けに、メンタルヘルスサポートを求めることのスティグマを効果的に解消する45秒の魅力的なビデオを想像してください。ビジュアルスタイルは明るく希望に満ちたもので、シンプルなアニメーションがリアルなAIアバターに移行し、多様で親しみやすい個人を表現します。これに落ち着いた励ましのナレーションが加わります。HeyGenのAIアバターフィーチャーは、これらのストーリーを生き生きとさせ、メンタルヘルス意識向上ビデオの作成に大いに役立ちます。

