メンタルヘルス意識ジェネレーター：影響力のあるコンテンツを作成

HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、魅力的な教育リソース、プレゼンテーション、Instagram投稿を簡単にデザインしましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
要求の厳しい分野のプロフェッショナル向けに、効果的な「ストレス管理」と職場での「メンタルヘルス意識向上」を促進する60秒の指導ビデオを開発してください。ビジュアルとオーディオスタイルは現代的でクリーン、かつプロフェッショナルで、明確なインフォグラフィックを含みます。HeyGenのAIアバターを活用して、信頼性があり親しみやすい人物像で情報を提示します。
サンプルプロンプト2
特にメンタルウェルネスに初めて触れるソーシャルメディアの一般視聴者向けに、「マインドフルネス」と「オープンダイアログ」を奨励する活気ある30秒のリールを作成してください。ビデオには魅力的でダイナミックなビジュアル、アップビートな音楽、クイックカットが必要です。HeyGenの字幕/キャプションを追加してアクセシビリティを確保してください。
サンプルプロンプト3
メンタルヘルスに関するスティグマを減らすために、コミュニティオーガナイザーや教育者向けに、利用可能な「教育リソース」を強調する説得力のある50秒のビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは情報的で思いやりがあり、穏やかなナレーションと控えめなバックグラウンドミュージックが加わります。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを使用して関連するイメージを強化します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

メンタルヘルス意識ジェネレーターの使い方

迅速に魅力的なメンタルヘルス意識コンテンツ、プレゼンテーション、ソーシャル投稿を作成し、ポジティブなウェルビーイングを教育し、インスパイアします。

1
Step 1
メッセージを作成
「スクリプトからのテキスト-to-ビデオ」を利用して、メンタルヘルス意識キャンペーンのための強力なスクリプトやプロンプトを生成し、コアメッセージが影響力を持つようにします。
2
Step 2
ビジュアル基盤を選択
「テンプレートとシーン」の中から選び、メンタルヘルステンプレートを含む、意識向上コンテンツのためのサポート的で穏やかなビジュアル背景を確立します。
3
Step 3
プレゼンテーションをカスタマイズ
「AIアバター」を追加したり、ナレーションを調整したり、ブランドコントロールを適用して、特定のメンタルヘルス意識イニシアチブに合わせてビデオをカスタマイズします。
4
Step 4
メッセージをエクスポートして共有
「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を利用して、異なるプラットフォーム向けにビデオを準備し、教育リソースやプレゼンテーションとして簡単に共有できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

インスパイアリングな意識向上コンテンツを開発

個人を元気づけ、メンタルウェルビーイングとセルフケアのためのサポート環境を育むモチベーショナルビデオを制作します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにメンタルヘルス意識コンテンツの作成を強化できますか？

HeyGenはAIアバターと「テキスト-to-ビデオ」技術を使用して、魅力的な「メンタルヘルス意識」ビデオを作成する力を与えます。スクリプトを簡単に魅力的なビジュアルストーリーに変換し、「セルフケア」と「ウェルビーイング」を促進します。

HeyGenはメンタルヘルスキャンペーンのためにどのような特定のテンプレートを提供していますか？

HeyGenはカスタマイズ可能な「メンタルヘルステンプレート」とデザインを提供し、効果的な「メンタルヘルスインフォグラフィック」や魅力的な「プレゼンテーション」を効率的に開発できます。これらのリソースは「メンタルヘルス」イニシアチブのビジュアルコンテンツ作成を効率化します。

HeyGenはメンタルヘルスデーのイニシアチブや教育目的に利用できますか？

もちろんです。HeyGenは「メンタルヘルスデー」キャンペーンのためのダイナミックなコンテンツを生成し、貴重な「教育リソース」を作成するのに理想的です。私たちのプラットフォームは理解を促進し、重要な情報を効果的に共有することを可能にします。「Instagram投稿」に適した形式も含まれています。

HeyGenはメンタルヘルス意識ビデオの生成に初心者向けですか？

はい、HeyGenは「初心者向け」に設計されており、誰でも高品質な「メンタルヘルス意識」ビデオを簡単に制作できます。直感的なインターフェースと「AIクリエイティブプロンプト」が、全体的な「ウェルビーイング」をサポートする影響力のあるコンテンツの生成をガイドします。