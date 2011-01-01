ユースケース

HeyGenは、ユーザーが簡単にパーソナライズされた追悼ビデオを作成できるように、心のこもった記念ビデオを作るための強力なツールを提供しています。カスタマイズ可能なテンプレートとAIによる機能を活用して、HeyGenは意味のある追悼ビデオを制作するプロセスを簡素化します。