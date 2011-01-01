記念ビデオクリエーターで永続する思い出を作りましょう
カスタマイズ可能なテンプレートと人工知能によるスクリプト生成を使用して、感動的な追悼ビデオを作成し、パーソナライズされた記念体験を実現します。
Agentは、単一の指示を完全なビデオに変換するために設計された最初のクリエイティブエンジンです。
45秒間の記念プレゼンテーションで、特別な人の人生をHeyGenのAIアバターと音声生成で祝いましょう。このビデオは、創造的な方法で物語や思い出を共有したい友人や家族向けにデザインされています。ビジュアルスタイルはエレガントで尊重されており、画像間のスムーズなトランジションが特徴です。葬儀や記念サービスに最適で、このビデオは長く印象に残るでしょう。
HeyGenのテキストからビデオへの機能を使用して、迅速かつ意味のあるオマージュを作成したい人向けの30秒の記念ビデオを作成します。ターゲットオーディエンスには、愛する人をシンプルだが印象的な方法で記憶したいと考える個人が含まれます。ビジュアルスタイルはミニマリストで、言葉と画像の力に焦点を当てています。このビデオは、ソーシャルメディアでの共有や個人的な記念品として適しています。
HeyGenのメディア/ストックライブラリのサポートを受けた60秒の追悼スライドショーをデザインしましょう。プロフェッショナルなビジュアルを追悼に取り入れたい方に最適です。このビデオは、洗練されたプロフェッショナルな追悼プレゼンテーションを求めるすべての人向けです。ビジュアルスタイルは映画のようで、高品質な画像やビデオクリップが物語を引き立てます。正式な追悼サービスにぴったりで、このビデオは亡くなった方を優雅で尊厳を持って讃えます。
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
エンドツーエンドのビデオ生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
構造と目的を持って建てられた
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
ユースケース
HeyGenは、ユーザーが簡単にパーソナライズされた追悼ビデオを作成できるように、心のこもった記念ビデオを作るための強力なツールを提供しています。カスタマイズ可能なテンプレートとAIによる機能を活用して、HeyGenは意味のある追悼ビデオを制作するプロセスを簡素化します。
AIによるビデオストーリーテリングで歴史的なイベントを蘇らせる.
Transform cherished memories into captivating memorial slideshows that honor loved ones' legacies.
観客をモチベーショナルなビデオで奮い立たせ、高める.
Create tribute videos that celebrate the lives and achievements of those who have passed, offering comfort and inspiration.
よくある質問
HeyGenがパーソナライズされた記念ビデオの作成をどのように助けることができますか？
HeyGenでは、カスタマイズ可能なテンプレートとAIによるスクリプト生成を提供しており、あなたのためにパーソナライズされた記念ビデオを作成するお手伝いをします。写真のスライドショー機能や音楽の統合などの特徴を活用して、故人を偲ぶ心からのトリビュートを作成することができます。
HeyGenが提供する追悼ビデオ編集ツールは何ですか？
HeyGenでは、共同編集やブランドコントロールを含むビデオ編集ツールセットを提供しており、あなたのトリビュートビデオがプロフェッショナルでありながら個人的なものになるように保証します。ロゴや色などの要素を簡単に調整して、あなたの追悼のトーンに合わせることができます。
HeyGenは葬儀用のスライドショー作成を手伝ってくれますか？
はい、HeyGenはそのメディアライブラリとストックサポートを使用して、感動的な葬儀用のスライドショーを作成するお手伝いができます。写真やビデオをスムーズに組み込み、ナレーションや字幕を加えて、心を打つストーリーを語ることができます。
HeyGenの追憶ビデオ制作をユニークにするものは何ですか？
HeyGenの記念ビデオ作成は、AIアバターやテキストからビデオへの機能が特徴で、トリビュートにユニークなタッチを加えることができます。アスペクト比のリサイズオプションとプラットフォームのエクスポート機能により、どんな表示フォーマットにも対応する準備が整います。