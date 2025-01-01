Z世代やミレニアル世代のコンテンツクリエイター向けに、バイラルコンテンツを生成するための「今月のミームビデオメーカー」機能を活用した、面白い30秒のビデオを作成しましょう。このビデオは、エネルギッシュなビジュアルスタイルで、速いカットと太字のテキストオーバーレイを取り入れ、トレンディでアップビートな音楽に合わせて、コメディ調に仕上げます。HeyGenの強力な字幕機能を活用することで、音声なしでもすべてのパンチラインが完璧に伝わります。

ビデオを生成