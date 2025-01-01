メンバーシップ歓迎ビデオジェネレーター：新メンバーを引き込む

スクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、シームレスなメンバーオンボーディングを実現する魅力的なオリエンテーションビデオを簡単に作成します。

サンプルプロンプト1
フィットネスコミュニティの新メンバーを対象にした、60秒のダイナミックなオリエンテーションビデオを開発してください。即時のメリットと次のステップを紹介します。ビジュアルスタイルはエネルギッシュでインスパイアリングなもので、成功したメンバーのクイックカットと、画面上のテキストで重要な機能を強調し、アップビートでモチベーショナルなサウンドトラックでバックアップします。HeyGenのテンプレートとシーン、字幕/キャプションを活用して、重要な情報を効果的に伝え、早期のメンバーエンゲージメントを促進し、複雑な詳細を簡単に理解できる形式に変換します。
サンプルプロンプト2
プロフェッショナルネットワーキンググループの既存メンバー向けに、30秒の簡潔なビデオを制作し、プロフィールの更新と今後のイベントへの参加を促します。美的感覚は洗練されており、カスタムブランディング要素と短くインパクトのある証言を組み込み、自信に満ちた励ましのナレーションで進行します。このクリップは、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオとメディアライブラリ/ストックサポートを活用し、カスタマイズツールと共鳴し、アクティブな参加を促進する洗練された高いブランドメッセージを作成します。
サンプルプロンプト3
アートサブスクリプションボックスの新しいパトロン向けに、50秒の温かい「次は何？」ビデオを想像し、最初の配送に対する期待を設定し、期待感を高めます。ビジュアルトーンは芸術的で風変わりなもので、アニメーションされたグラフィックと美しい製品ショットを組み合わせ、心地よいアンビエントミュージックで彩ります。この「メンバーシップ歓迎ビデオジェネレーター」アプローチを通じて、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート、テンプレートとシーンを活用し、芸術的なブランドに合った高品質で視覚的に魅力的な体験を提供し、穏やかな紹介を行います。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

メンバーシップ歓迎ビデオジェネレーターの仕組み

AIアバターとインテリジェントオートメーションを活用して、メンバーオンボーディングを強化し、エンゲージメントを高める魅力的で個別化されたオリエンテーションビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成する
歓迎メッセージの概要を作成することから始めます。テキストをジェネレーターに貼り付け、スクリプトからのテキストビデオ技術を活用して、魅力的なメンバーシップ歓迎ビデオジェネレーターのためのアニメーションシーンを準備します。
2
Step 2
AIアバターと声を選択する
ブランドを最もよく表すAIアバターを選びます。その後、スクリプトをナレーションするための人間らしい声を選択し、メンバーオンボーディング体験に歓迎的でプロフェッショナルなトーンを確保します。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングをカスタマイズする
ロゴや色などのユニークなブランディングコントロールを組み込むことで、ビデオのプロフェッショナリズムを高めます。オリエンテーションビデオが組織のアイデンティティを反映するようにします。
4
Step 4
字幕を追加してエクスポートする
字幕/キャプションを簡単に追加して、アクセシビリティと理解を向上させることでビデオを完成させます。さまざまなプラットフォームで新しいメンバーを温かく迎えるために最適化されたメンバーエンゲージメントビデオをエクスポートします。

使用例

新メンバーをインスパイアし、エンゲージする

新しいメンバーをインスパイアし、初日から強いコミュニティ意識と帰属意識を育むための魅力的な歓迎とモチベーショナルビデオを作成します。

よくある質問

HeyGenは新メンバー向けの歓迎ビデオをどのようにカスタマイズできますか？

HeyGenは、さまざまなカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを使用して、非常に個別化されたメンバーシップ歓迎ビデオを作成する力を提供します。ブランド要素を簡単に統合し、各ビデオが組織の独自のアイデンティティを完璧に反映するようにします。

HeyGenはどのようなAIアバターをビデオ生成に提供していますか？

HeyGenは多様なAIアバターを提供しており、AIビデオエージェントとして機能し、リアルな表情と人間らしいボイスオーバーでスクリプトを生き生きとさせます。テキストを入力するだけで、HeyGenの技術が残りを処理します。

HeyGenは効果的なメンバーオンボーディングとオリエンテーションビデオを制作できますか？

もちろんです。HeyGenは、魅力的なメンバーオンボーディングとオリエンテーションビデオを作成するための理想的なメンバーシップ歓迎ビデオジェネレーターです。これらのプロフェッショナルに作成されたビデオは、メンバーのエンゲージメントを高め、一貫した情報豊富な歓迎体験を保証します。

HeyGenはさまざまなアスペクト比と字幕オプションをサポートしていますか？

はい、HeyGenは柔軟なアスペクト比のリサイズを提供し、どのプラットフォームでもビデオを最適化します。さらに、プロフェッショナルな字幕を簡単に追加でき、高解像度のコンテンツがすべての視聴環境でアクセス可能でインパクトのあるものになります。