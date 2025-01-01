メンバーシップレポートビデオメーカー：迅速に魅力的な更新を作成

AIを活用したスクリプトからのテキストビデオを使用して、レポートデータを魅力的なビデオ更新に簡単に変換し、明確なコミュニケーションを実現します。

開発者や技術愛好家をターゲットにした1分間の魅力的なビデオを作成し、HeyGenのAIビデオ編集がどのように複雑なプロセスを簡素化するかを紹介します。ビジュアルスタイルはクリーンで未来的なもので、プロフェッショナルなAI生成のナレーションが技術的な優雅さを説明します。このビデオでは、シームレスな「スクリプトからのテキストビデオ」機能を強調し、シンプルなスクリプトがAIアバターを使って洗練されたプレゼンテーションに変わる様子を示します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーや非営利団体の管理者向けに、90秒のプロフェッショナルなビデオをデザインし、「メンバーシップレポートビデオメーカー」の効率性を示します。洗練された企業ビジュアルの美学を採用し、明確でテンポの良いナレーションを付け、「字幕/キャプション」を使ってアクセシビリティを確保します。このビデオは、HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用してデータを魅力的で理解しやすいビデオレポートに変換する方法をユーザーに案内し、複雑な情報をアクセスしやすくします。
サンプルプロンプト2
コンテンツクリエイターやソーシャルメディアマーケターを対象にした2分間の「マーケティングビデオ」チュートリアルを開発し、HeyGenの「ビデオメーカー」としての多様性を示します。ビデオはダイナミックでモダンなビジュアルスタイルを採用し、活気あるトランジションと熱意あるAI生成の「ナレーション生成」を使用します。クリエイターが豊富な「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して物語を豊かにし、マーケティングメッセージをより効果的で視覚的に魅力的にする方法を強調します。
サンプルプロンプト3
グローバル企業や教育者向けに、HeyGenを包括的な「ビデオソリューションプラットフォーム」として紹介する45秒の簡潔なビデオを制作し、言語の壁を打破します。ビジュアルプレゼンテーションはクリーンで国際的なスタイルを採用し、多様なAIボイスと普遍的にアクセス可能な「字幕/キャプション」を特徴とします。このプロンプトでは、「AIアバター」の力を強調し、複数の言語でメッセージを伝え、グローバルなコミュニケーションと理解を促進します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

メンバーシップレポートビデオメーカーの使い方

AIを活用したツールを使用して、メンバーシップデータを魅力的でプロフェッショナルなビデオレポートに簡単に変換し、明確で効果的なコミュニケーションを実現します。

1
Step 1
レポートスクリプトを作成
ライブラリから適切な「テンプレート」を選択し、メンバーシップデータや洞察を入力してレポートスクリプトを作成し、ビデオの基盤を設定します。
2
Step 2
ビジュアルと音声を選択
情報を提示するために「AIアバター」を選択してレポートを強化します。「AIを活用したツール」を使用して魅力的なナレーションを生成し、データを明確に伝え、プロフェッショナルなタッチでレポートを生き生きとさせます。
3
Step 3
魅力的な要素を追加
「字幕/キャプション」を追加してアクセシビリティとインパクトを高め、ビデオレポートをさらに洗練させます。背景音楽や関連するストックメディアを追加して、メンバーシップレポートビデオを際立たせましょう。
4
Step 4
レポートをエクスポートして共有
希望の「アスペクト比」でプロフェッショナルなメンバーシップレポートビデオを完成させます。影響力のある「マーケティングビデオ」を直接オーディエンスやプラットフォームに簡単に共有できます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

メンバーシップのプロモーションコンテンツを作成

.

AIビデオを活用して、効果的な広告やプロモーションコンテンツを迅速に制作し、メンバーシップの関心と成長を促進します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてビジネス向けのAIビデオ編集を簡素化しますか？

HeyGenは高度なAI技術を活用して、ビデオ作成プロセス全体を効率化します。ナレーション生成や自動字幕などの複雑なタスクを簡素化し、プロフェッショナルなビデオ制作をどのビジネスビデオメーカーでも利用可能にします。

HeyGenのAI機能を使ってテキストからビデオを作成できますか？

もちろんです！HeyGenは強力なテキストからビデオへの機能を提供しており、スクリプトをリアルなAI音声とカスタマイズ可能なAIアバターを使って魅力的なビデオコンテンツに直接変換します。この強力なツールはコンテンツ作成を大幅にスピードアップします。

HeyGenでのビデオの技術的なカスタマイズオプションは何ですか？

HeyGenは広範な技術的カスタマイズを提供し、背景の削除、メッセージングの一貫性を保つためのブランディングコントロール、テキストや他の要素のシームレスな追加が可能です。また、プロフェッショナルなテンプレートを使用してクリエイティブプロセスを加速することもできます。

HeyGenはさまざまなプラットフォーム向けの包括的なビデオソリューションを提供していますか？

はい、HeyGenは多様性を考慮した完全なビデオソリューションプラットフォームです。私たちのツールには、さまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズや豊富なメディアライブラリが含まれており、コンテンツが最適化され、どの目的地にも準備が整っています。