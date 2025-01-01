開発者や技術愛好家をターゲットにした1分間の魅力的なビデオを作成し、HeyGenのAIビデオ編集がどのように複雑なプロセスを簡素化するかを紹介します。ビジュアルスタイルはクリーンで未来的なもので、プロフェッショナルなAI生成のナレーションが技術的な優雅さを説明します。このビデオでは、シームレスな「スクリプトからのテキストビデオ」機能を強調し、シンプルなスクリプトがAIアバターを使って洗練されたプレゼンテーションに変わる様子を示します。

ビデオを生成