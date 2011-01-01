メンバーシップ プロモーションビデオメーカー：魅力的なビデオを素早く作成

AIプロモーションビデオメーカーを活用して、プロフェッショナルなボイスオーバー付きの魅力的なメンバーシップビデオを作成し、エンゲージメントとコンバージョンを向上させましょう。

若手プロフェッショナルをターゲットにした魅力的な30秒間の会員プロモーションビデオメーカースポットを作成してください。活気に満ちたコミュニティと独占特典をアピールしましょう。ビジュアルスタイルはダイナミックでモダンであるべきで、素早いカットとエネルギッシュな背景音楽を特徴とし、オーディオには熱狂的なボイスオーバーを含めるべきです。HeyGenのテキストからビデオへのスクリプト機能を使って、このマーケティングビデオを簡単に生成することの容易さを強調し、シンプルなテキストを注目を集め、サインアップを促進する魅力的なビジュアルに変えてください。

See What Video Agent Can Create

Try it yourself! Sign up now to receive 3 free videos

background image of a robotic facebackground image of a robotic face

クリエイティブ エンジン

クルーなし。カットなし。ただあなたのAIビデオエージェントが働いています

エージェントは、単一のプロンプトを完全なビデオに変換するために作られた最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプト-ネイティブビデオ作成

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

エンドツーエンド動画生成

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

構造と意図を持って作られた

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

レビュー

メンバーシッププロモーションビデオメーカーの仕組み

AIを使用して、スクリプトから魅力的なビジュアルまで、会員向けの説得力のあるプロモーションビデオを簡単に作成できます。

1
Step 1
あなたのスクリプトを作成する
スクリプトの入力または貼り付けから始めてください。私たちのAIはシンプルなテキストプロンプトに基づいて宣伝ビデオ用のスクリプトを自動的に作成し、あなたのメッセージの確かな基盤を提供します。
2
Step 2
ビジュアルとシーンを選択
さまざまなテンプレートとシーンのライブラリから選んで、会員向けビデオを視覚的に強化しましょう。当プラットフォームは、ダイナミックなAIビジュアルを使用してメッセージを生き生きと伝えるお手伝いをします。
3
Step 3
プロフェッショナルな仕上がりを加える
ビデオにプロフェッショナルなタッチを加えるために、声のオーバー生成を追加して、メッセージを明確で魅力的にしましょう。さらに、メンバーシップの美的感覚に合わせるためのブランディングコントロールでそれを強化します。
4
Step 4
プロモーションビデオをエクスポートする
希望のアスペクト比を選んで会員プロモーションビデオの仕上げを行ってください。その後、高品質のプロモーションビデオをエクスポートし、あなたのマーケティングチャネル全てで共有する準備が整います。

ユースケース

HeyGenでは、会員プロモーションビデオ制作者が簡単にプロモーションビデオを作成できます。私たちのAIプロモーションビデオメーカーは、あなたの会員プログラムを強化するための魅力的なマーケティングビデオを生成します。

AIビデオで会員の推薦を強調

.

Transform member success stories into compelling AI videos, building trust and showcasing the value of your membership program.

background image

よくある質問

ビジネスにとってHeyGenが効果的なAIプロモーションビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenは、企業が簡単に魅力的な`マーケティングビデオ`を作成できるよう支援する、先導的なAIプロモーションビデオメーカーです。その高度なAI機能により、テキストをプロフェッショナルな`プロモーションビデオ`に迅速に変換でき、リアルな`AIアバター`とダイナミックなビジュアルが特徴です。

HeyGenは会員向けビデオやその他の特化したコンテンツの作成を簡単にできますか？

はい、HeyGenは、影響力のある「メンバーシップビデオ」を含む様々なニーズに対応するための「ビデオ作成」を簡素化するように設計されています。私たちの「オンラインビデオメーカー」は、ユーザーが「シンプルなテキストプロンプト」を提供するだけで、努力せずに高品質なコンテンツを生成できるようにします。それから、「ボイスオーバー」と「字幕」でさらに強化することができます。

HeyGenを使用してブランドの一貫性を保ちながら私のビデオをカスタマイズするにはどうすればいいですか？

HeyGenでは、ブランドのアイデンティティに完全に合致するように、`プロモーションビデオ`を確実に制御するための広範な`ブランディングコントロール`を提供しています。ユーザーは、事前にデザインされた`テンプレート＆シーン`を活用し、ロゴを統合し、色をカスタマイズして、すべてのコンテンツにわたって一貫性のあるプロフェッショナルな`AIビジュアル`を作成することができます。

HeyGenはスクリプトやテキストコマンドからビデオコンテンツを生成することができますか？

もちろんです。HeyGenは、スクリプトから直接「プロモーションビデオ」を生成できるようにユーザーを支援することで、「ビデオ作成」プロセスを合理化します。私たちのプラットフォームは、「シンプルなテキストプロンプト」や「テキストコマンド」を取り、それらを魅力的なビデオコンテンツに変換することができ、効率性のために「AIが自動的にスクリプトを書く」機能も提供しています。