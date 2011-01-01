若手プロフェッショナルをターゲットにした魅力的な30秒間の会員プロモーションビデオメーカースポットを作成してください。活気に満ちたコミュニティと独占特典をアピールしましょう。ビジュアルスタイルはダイナミックでモダンであるべきで、素早いカットとエネルギッシュな背景音楽を特徴とし、オーディオには熱狂的なボイスオーバーを含めるべきです。HeyGenのテキストからビデオへのスクリプト機能を使って、このマーケティングビデオを簡単に生成することの容易さを強調し、シンプルなテキストを注目を集め、サインアップを促進する魅力的なビジュアルに変えてください。

ビデオを生成する