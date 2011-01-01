メンバーシップ プロモーションビデオメーカー：魅力的なビデオを素早く作成
AIプロモーションビデオメーカーを活用して、プロフェッショナルなボイスオーバー付きの魅力的なメンバーシップビデオを作成し、エンゲージメントとコンバージョンを向上させましょう。
クリエイティブ エンジン
クルーなし。カットなし。ただあなたのAIビデオエージェントが働いています
エージェントは、単一のプロンプトを完全なビデオに変換するために作られた最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプト-ネイティブビデオ作成
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
エンドツーエンド動画生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
構造と意図を持って作られた
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
ユースケース
HeyGenでは、会員プロモーションビデオ制作者が簡単にプロモーションビデオを作成できます。私たちのAIプロモーションビデオメーカーは、あなたの会員プログラムを強化するための魅力的なマーケティングビデオを生成します。
インパクトのあるプロモーションビデオを作成する.
Produce high-performing promotional videos and ads in minutes to effectively attract new members and expand your reach.
ソーシャル上でのメンバーシッププログラムのエンゲージメントを向上させる.
Quickly generate captivating social media videos and clips to promote your membership, increasing engagement and sign-ups.
よくある質問
ビジネスにとってHeyGenが効果的なAIプロモーションビデオメーカーである理由は何ですか？
HeyGenは、企業が簡単に魅力的な`マーケティングビデオ`を作成できるよう支援する、先導的なAIプロモーションビデオメーカーです。その高度なAI機能により、テキストをプロフェッショナルな`プロモーションビデオ`に迅速に変換でき、リアルな`AIアバター`とダイナミックなビジュアルが特徴です。
HeyGenは会員向けビデオやその他の特化したコンテンツの作成を簡単にできますか？
はい、HeyGenは、影響力のある「メンバーシップビデオ」を含む様々なニーズに対応するための「ビデオ作成」を簡素化するように設計されています。私たちの「オンラインビデオメーカー」は、ユーザーが「シンプルなテキストプロンプト」を提供するだけで、努力せずに高品質なコンテンツを生成できるようにします。それから、「ボイスオーバー」と「字幕」でさらに強化することができます。
HeyGenを使用してブランドの一貫性を保ちながら私のビデオをカスタマイズするにはどうすればいいですか？
HeyGenでは、ブランドのアイデンティティに完全に合致するように、`プロモーションビデオ`を確実に制御するための広範な`ブランディングコントロール`を提供しています。ユーザーは、事前にデザインされた`テンプレート＆シーン`を活用し、ロゴを統合し、色をカスタマイズして、すべてのコンテンツにわたって一貫性のあるプロフェッショナルな`AIビジュアル`を作成することができます。
HeyGenはスクリプトやテキストコマンドからビデオコンテンツを生成することができますか？
もちろんです。HeyGenは、スクリプトから直接「プロモーションビデオ」を生成できるようにユーザーを支援することで、「ビデオ作成」プロセスを合理化します。私たちのプラットフォームは、「シンプルなテキストプロンプト」や「テキストコマンド」を取り、それらを魅力的なビデオコンテンツに変換することができ、効率性のために「AIが自動的にスクリプトを書く」機能も提供しています。