ビデオ編集サブスクリプションサービスプロフェッショナル向け
AIアバターの力を解き放ち、メンバーシッププログラムであなたのビデオマーケティングを向上させましょう。無制限のリビジョンと専任のプロジェクトマネージャーを提供します。
Agentは、単一の指示を完全なビデオに変換するために設計された最初のクリエイティブエンジンです。
クリエイティブな専門家や代理店向けに、この60秒のビデオはHeyGenのメンバーシッププログラムに参加する利点を深く掘り下げます。無制限のリビジョンと専任のプロジェクトマネージャーがあなたのビデオマーケティング戦略を向上させる方法を発見してください。ビデオは、ダイナミックで魅力的なビジュアルスタイルを使用し、HeyGenの先進技術によって生成されたナレーションを使用して、あなたのメッセージが明確かつインパクトを持って伝えられることを保証します。
この30秒のビデオは、コンテンツ作成プロセスを最適化したいマーケティングチーム向けに設計されています。HeyGenのビデオ編集ツールを強調し、物語はさまざまなプロジェクトのニーズに合わせて調整可能な価格設定の柔軟性を強調しています。ビジュアルスタイルは活気に満ちており、素早いカットとトランジションが特徴です。一方、字幕はアクセシビリティとエンゲージメントを向上させ、ソーシャルメディアキャンペーンに最適です。
フリーランサーや独立クリエイター向けに、この45秒のビデオはHeyGenのプロフェッショナルビデオクリエイターの機能を使って解き放たれる創造的な可能性を示しています。クリエイティブディレクターの役割に焦点を当てた物語は、HeyGenのテンプレートやシーンがどのようにアイデアを洗練されたビデオに変えるかを描いています。ビジュアルスタイルは芸術的で映画的であり、説得力のあるサウンドトラックとともに、プラットフォームが努力なしに高品質なコンテンツを生み出す能力を実証しています。
クリエイティブ・モーター
機材なし。編集なし。ただあなたのAIビデオエージェントが働いている
ネイティブビデオの作成
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
エンドツーエンドのビデオ生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
構造と目的を持って建てられた
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
ユースケース
HeyGenは、AI駆動のツールを使用して迅速に高性能なビデオを作成し、魅力的なコンテンツでメンバーシッププログラムを向上させることで、ビデオマーケティングエージェンシーやプロのビデオクリエイターを強化します。
数分で高性能なAIビデオ広告を作成.
Effortlessly produce captivating ads that boost engagement and drive results using HeyGen's AI technology.
数分で魅力的なソーシャルネットワーク用のビデオやクリップを生成します.
Quickly craft compelling social media content that captures attention and increases brand visibility.
よくある質問
HeyGenがビデオ編集のサブスクリプションサービスにおいて主要な選択肢となる理由は何ですか？
HeyGenは、AIアバターやテキストからビデオへの機能を提供することで、ビデオ編集のサブスクリプションサービスで目立っています。これにより、ユーザーは効率的にプロフェッショナルなビデオを作成することができます。ボイスオーバー生成や充実したメディアライブラリなどの特徴を備えているHeyGenは、中断のないクリエイティブプロセスを保証します。
HeyGenのツールを使って、ビデオマーケティングエージェンシーはどのように利益を得ることができますか？
ビデオマーケティング代理店は、HeyGenのドラッグアンドドロップインターフェースとブランドコントロールを活用して、迅速に高品質なコンテンツを制作できます。プラットフォームのテンプレートとシーンは創造的なプロセスを簡素化し、顧客の要求を正確に満たすことを容易にします。
HeyGenがビデオ制作のプロフェッショナルに最適な理由は何ですか？
HeyGenは、アスペクト比のサイズ変更やエクスポートなど、高度なビデオ編集ツールを備えているため、プロのビデオクリエーターにとって完璧です。このプラットフォームは無制限のリビジョンをサポートしており、クリエーターがプロジェクトを完璧に仕上げるまで改善を続けることができます。
HeyGenはクリエイティブな専門家向けのメンバーシッププログラムを提供していますか？
はい、HeyGenはクリエイティブな専門家を対象としたメンバーシッププログラムを提供しており、専任のプロジェクトマネージャーへのアクセスとさまざまな価格設定レベルを提供しています。これにより、ユーザーは自分の特定のニーズとプロジェクトの規模に合ったプランを見つけることができます。