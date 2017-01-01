メンバーシップオンボーディングジェネレーター: 新しいメンバーの歓迎を効率化
AIアバターを使用してパーソナライズされたオンボーディングプランを簡単に作成し、メンバーの定着率とエンゲージメントを向上させましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーとカスタマーサクセスチームを対象にした60秒の指導ビデオを作成し、HeyGenのテンプレートとシーン、自動字幕/キャプションが、現代的でクリーンなビジュアルと簡単に理解できる画面上の情報で顧客のオンボーディングプロセスを効率化する方法を説明します。
HRプロフェッショナルとチームリーダー向けの30秒のプロンプトを開発し、新入社員のためのパーソナライズされたオンボーディングプランを作成する方法を紹介します。ビデオはフレンドリーでプロフェッショナルなトーンで、スクリプトからのテキストをビデオに変換して効率的なコンテンツ作成を行い、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して関連するビジュアルを提供します。
マーケティングディレクターとトレーニングコーディネーター向けのダイナミックな45秒のビデオを制作し、カスタムオンボーディングビデオがパーソナライズされたコミュニケーションに与える影響を強調します。ビジュアルスタイルはインスパイアリングで、アスペクト比のリサイズとエクスポートを通じて多様性を示し、視聴者を引きつける高品質なボイスオーバーを提供します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてメンバーシップのオンボーディングプロセスを簡素化しますか？
HeyGenのAI駆動ジェネレーターを使用すると、魅力的なオンボーディングビデオとパーソナライズされたコミュニケーションを迅速に作成できます。既製のオンボーディングテンプレートとAIアバターを活用して、プロセス全体を効率化し、新しいメンバーにスムーズで一貫した体験を提供します。
新しいメンバーごとにオンボーディングビデオをパーソナライズできますか？
もちろんです！HeyGenを使用すると、AIアバターとブランドの特定のブランディングコントロールを使用して、パーソナライズされたビデオガイドでオンボーディングプランをカスタマイズできます。これにより、すべての新しいメンバーが個別の歓迎メッセージと関連情報を受け取り、より良いメンバーエンゲージメントと定着率を促進します。
効果的なオンボーディングコンテンツを作成するためにHeyGenはどのような機能を提供していますか？
HeyGenは包括的なオンボーディングビデオを作成するための強力なAIオンボーディングツールを提供しています。スクリプトからのテキストをビデオに変換し、ボイスオーバー生成を追加し、字幕/キャプションを含めることで、チームやクライアントに対してアクセシビリティと一貫したトレーニングを確保します。
HeyGenはオンボーディング資料を迅速に生成するためのテンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenはさまざまなオンボーディングテンプレートとシーンを提供しており、効率的なオンボーディングガイドジェネレーターとして機能します。これらのテンプレートを使用すると、従業員のオンボーディング、顧客のオンボーディング、または新しいメンバーの初期の旅に対して、プロフェッショナルなビデオコンテンツを迅速にカスタマイズして共有できます。