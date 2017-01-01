メンバーシップオンボーディングジェネレーター: 新しいメンバーの歓迎を効率化

AIアバターを使用してパーソナライズされたオンボーディングプランを簡単に作成し、メンバーの定着率とエンゲージメントを向上させましょう。

メンバーシップマネージャー向けの45秒のビデオを紹介し、AIアバターとボイスオーバー生成を使用して、魅力的でプロフェッショナルなコンテンツと明確なナレーションでメンバーの定着率を大幅に向上させる方法を示します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーとカスタマーサクセスチームを対象にした60秒の指導ビデオを作成し、HeyGenのテンプレートとシーン、自動字幕/キャプションが、現代的でクリーンなビジュアルと簡単に理解できる画面上の情報で顧客のオンボーディングプロセスを効率化する方法を説明します。
サンプルプロンプト2
HRプロフェッショナルとチームリーダー向けの30秒のプロンプトを開発し、新入社員のためのパーソナライズされたオンボーディングプランを作成する方法を紹介します。ビデオはフレンドリーでプロフェッショナルなトーンで、スクリプトからのテキストをビデオに変換して効率的なコンテンツ作成を行い、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して関連するビジュアルを提供します。
サンプルプロンプト3
マーケティングディレクターとトレーニングコーディネーター向けのダイナミックな45秒のビデオを制作し、カスタムオンボーディングビデオがパーソナライズされたコミュニケーションに与える影響を強調します。ビジュアルスタイルはインスパイアリングで、アスペクト比のリサイズとエクスポートを通じて多様性を示し、視聴者を引きつける高品質なボイスオーバーを提供します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
メンバーシップオンボーディングジェネレーターの使い方

AIを活用したビデオ作成でメンバーの歓迎体験を効率化。パーソナライズされたオンボーディングプランを効率的にカスタマイズして提供し、エンゲージメントと定着率を向上させましょう。

1
Step 1
テンプレートを選択
まず、さまざまなプロフェッショナルなオンボーディングテンプレートから選ぶか、独自のメンバージャーニーをデザインするために白紙のキャンバスから始めます。迅速なスタートのために、事前にデザインされた「テンプレートとシーン」を活用しましょう。
2
Step 2
スクリプトを貼り付け
カスタマイズされたメッセージを作成し、スクリプトをジェネレーターに貼り付けます。私たちのプラットフォームがあなたのテキストを魅力的なビデオコンテンツに変換し、「スクリプトからのテキストをビデオに変換」してパーソナライズされたコミュニケーションを促進します。
3
Step 3
AIアバターを追加
多様な「AIアバター」から選んでメッセージを伝えることで、オンボーディングビデオを強化します。これにより、コンテンツにプロフェッショナルで魅力的な人間のタッチが加わります。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
パーソナライズされたオンボーディングビデオを完成させ、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して、どのプラットフォームにも対応できるように準備します。プロフェッショナルなオンボーディングビデオを提供し、メンバー体験を向上させ、メンバーの定着率を高めましょう。

使用例

パーソナライズされた歓迎ビデオを生成

新しいメンバーが初日から価値を感じられるように、魅力的でパーソナライズされた歓迎ビデオとアナウンスを迅速に制作します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてメンバーシップのオンボーディングプロセスを簡素化しますか？

HeyGenのAI駆動ジェネレーターを使用すると、魅力的なオンボーディングビデオとパーソナライズされたコミュニケーションを迅速に作成できます。既製のオンボーディングテンプレートとAIアバターを活用して、プロセス全体を効率化し、新しいメンバーにスムーズで一貫した体験を提供します。

新しいメンバーごとにオンボーディングビデオをパーソナライズできますか？

もちろんです！HeyGenを使用すると、AIアバターとブランドの特定のブランディングコントロールを使用して、パーソナライズされたビデオガイドでオンボーディングプランをカスタマイズできます。これにより、すべての新しいメンバーが個別の歓迎メッセージと関連情報を受け取り、より良いメンバーエンゲージメントと定着率を促進します。

効果的なオンボーディングコンテンツを作成するためにHeyGenはどのような機能を提供していますか？

HeyGenは包括的なオンボーディングビデオを作成するための強力なAIオンボーディングツールを提供しています。スクリプトからのテキストをビデオに変換し、ボイスオーバー生成を追加し、字幕/キャプションを含めることで、チームやクライアントに対してアクセシビリティと一貫したトレーニングを確保します。

HeyGenはオンボーディング資料を迅速に生成するためのテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenはさまざまなオンボーディングテンプレートとシーンを提供しており、効率的なオンボーディングガイドジェネレーターとして機能します。これらのテンプレートを使用すると、従業員のオンボーディング、顧客のオンボーディング、または新しいメンバーの初期の旅に対して、プロフェッショナルなビデオコンテンツを迅速にカスタマイズして共有できます。