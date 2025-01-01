会員特典ビデオジェネレーター：魅力的なプロモーションを作成

AIを活用したツールとリアルなAIアバターで、高品質で魅力的なビデオを簡単に制作。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存の会員を対象にした45秒の会員報酬ビデオメーカー作品をデザインし、ロイヤルティを高め、個別のビデオ体験を強調します。ビデオは温かく親しみやすいビジュアルスタイルを持ち、AIアバターを使用して証言を提供したり、成功事例を紹介したりし、明確で信頼できるナレーションを補完します。
サンプルプロンプト2
ソーシャルメディア向けに、会員の核心的な価値を迅速に伝える15秒の高インパクトAIプロモーションビデオを制作します。この広告は視覚的に魅力的で、テンポが速く、力強く、重要な情報を簡潔なテキストオーバーレイとして表示します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ変換機能を活用して、短いスクリプトを効率的にこの魅力的なスポットに変換し、高インパクトの会員広告を作成します。
サンプルプロンプト3
潜在的な企業パートナーを対象にした60秒の会員特典ビデオを開発し、プログラムの価値を明確かつ一貫した概要で提供します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでクリーンであり、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して生成された権威あるが魅力的なナレーションをサポートし、高品質で魅力的なビデオを効率的に制作する方法を示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

会員特典ビデオジェネレーターの使い方

AIを活用したプラットフォームで、個別化された高インパクトの会員プロモーションビデオを簡単に作成し、独自の特典を強調して視聴者を引き付けます。

1
Step 1
スクリプトを作成
会員特典をまとめてテキストを貼り付けるだけで、スクリプトからテキストをビデオに変換する技術を使用して、プロモーションの初期シーンを即座に生成します。
2
Step 2
AIアバターを追加
AIアバターを選択してビデオをさらに個別化します。これらのリアルなデジタルプレゼンターが、画面上で魅力的に会員特典を伝えます。
3
Step 3
ブランディングを適用
ロゴ、色、フォントを統合するブランディングコントロールを利用して、ビデオが独自のアイデンティティを反映するようにし、ブランドの一貫性を維持します。
4
Step 4
エクスポートと共有
ビデオを完成させ、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォームに簡単に適応させ、ソーシャルメディアやウェブサイトでの最適な視聴を確保します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

会員の声を強調

ポジティブな会員のフィードバックや成功事例を説得力のあるビデオに変換し、信頼を築き、価値を示します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして会員プロモーションビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは直感的なAIプロモーションビデオメーカーであり、スクリプトからテキストをビデオに変換することで、魅力的な会員プロモーションビデオの作成を簡素化します。多様なテンプレートとAIアバターを活用して、会員特典を強調する魅力的なプロモーションビデオを手軽に作成できます。

HeyGenは会員ビデオを個別化するためにどのようなAI機能を提供しますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターや現実的なボイスオーバー生成を含む強力なAIツールを提供し、視聴者に響く個別化されたビデオを作成します。また、HeyGenのブランディングコントロールを適用して、すべての会員報酬プログラムコンテンツで一貫したブランディング要素を確保できます。

HeyGenは会員特典ビデオの作成において使いやすいですか？

はい、HeyGenは使いやすいオンラインプロモーションビデオメーカーとして設計されており、簡単なドラッグアンドドロップエディターを備えているため、誰でもシームレスにビデオを作成できます。ビデオ作成ソフトウェアのワークフロー全体を簡素化し、高品質で魅力的な会員特典ビデオを効率的に制作できます。

HeyGenを使用して異なるソーシャルメディアプラットフォーム向けに会員ビデオを最適化するにはどうすればよいですか？

HeyGenは、アスペクト比のリサイズとエクスポートを提供することで、マルチプラットフォーム配信をサポートし、会員プロモーションビデオがソーシャルメディアプロモーションに最適化されるようにします。また、さまざまなプラットフォームでのエンゲージメントを最大化するために、自動字幕/キャプション生成を活用できます。