ソーシャルメディアで共有するための30秒のイベントハイライト要約ビデオを作成し、新しいクライアントやコミュニティメンバーをターゲットにします。ダイナミックなビジュアルスタイルを想像し、クイックカット、モダンなトランジション、エネルギッシュな背景音楽を使用します。HeyGenのAIアバターを利用して重要な瞬間を紹介し、注目を集めるパーソナライズされたタッチを加えます。
すべての会社の従業員とステークホルダー向けに、主要な成果とマイルストーンを祝う60秒の年間レビュー動画を制作します。ビジュアルスタイルは洗練され、反映的であり、企業の映像と高揚感のあるオーケストラ音楽を組み合わせます。プレゼンテーション全体でHeyGenの字幕/キャプション機能を使用して、アクセシビリティと明確さを確保してください。
特定の開発チーム向けに、最近の進捗と次のステップを概説する20秒のプロジェクト更新要約ビデオを設計します。ビジュアルスタイルはシンプルで指導的であり、読みやすいテキストオーバーレイと中立的で情報的なナレーションを使用します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、さまざまなプラットフォームに最適化された配信を行います。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な要約ビデオの作成を効率化しますか？
HeyGenは、先進的なAIツールと豊富なビデオテンプレートを活用して、魅力的な要約ビデオの作成を簡素化します。どんなイベントや年間レビューにも最適なプロフェッショナルなモンタージュにコンテンツを簡単に変換できます。
HeyGenはユニークな要約ビデオを作成するためにどのようなクリエイティブなオプションを提供しますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なビデオテンプレート、トランジション、豊富なメディアライブラリなどの機能を提供し、クリエイティブな柔軟性を大いに発揮します。これにより、ソーシャルメディアで目立つダイナミックなイベントハイライトやパーソナライズされた年間レビュー動画を制作できます。
HeyGenは自動字幕とナレーション生成で要約ビデオを強化することをサポートしていますか？
はい、HeyGenは自動字幕によるアクセシビリティと魅力的なナレーション生成を含む、要約ビデオを強化するための強力な機能を提供しています。これらのAIツールは、メッセージを明確かつ効果的に伝えるのに役立ちます。
HeyGenを使用して要約ビデオを作成する際に、自分のブランドのアイデンティティを適用できますか？
もちろんです。HeyGenは、包括的なブランディングコントロールを通じて、要約ビデオにブランドの一貫性を維持することを可能にします。ロゴを組み込んだり、色を調整したり、さまざまなアスペクト比を利用して、洗練されたプロフェッショナルな出力を実現できます。