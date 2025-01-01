会議要約ビデオジェネレーター：魅力的な要約を瞬時に作成

AIを活用したツールで簡潔な会議要約を自動化し、ボイスオーバー生成を使用して明確なコミュニケーションを実現します。

212/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティング専門家やコンテンツクリエイターを対象に、新しい技術を探求するための90秒のプロモーションビデオを開発してください。視覚スタイルはモダンでダイナミックであり、さまざまなAIアバターがシームレスに相互作用する様子を示します。このビデオは、テキスト-to-ビデオ技術の力とHeyGenの強力なボイスオーバー生成機能を強調し、熱意に満ちた会話調のナレーションと控えめなバックグラウンドミュージックで提供されます。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナーや忙しい経営者向けに、明るく理解しやすい視覚スタイルを特徴とし、事前にデザインされたテンプレートを効果的に活用する45秒の指導ビデオを制作してください。ナラティブは、会議の要約ビデオジェネレーターの効率性に焦点を当て、HeyGenのテンプレートとシーン、そして自動字幕/キャプションを組み合わせて、プロフェッショナルな更新を簡単に作成する方法を示し、親しみやすくプロフェッショナルなナレーションで提示します。
サンプルプロンプト3
グローバルチームや国際的なビジネス向けに、クリーンでグローバルに代表される視覚スタイルを採用し、多言語対応能力を明確に示すプロフェッショナルな1分間の情報ビデオを設計してください。このビデオは、HeyGenの自動字幕と強力な多言語サポートの重要な役割を強調し、プラットフォームの字幕/キャプション機能とアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して広範なアクセス性を確保し、明確でクリアなナレーションで、多様な言語オプションを潜在的に紹介します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

会議要約ビデオジェネレーターの使い方

会議の要約を魅力的なビデオ要約に変換し、コミュニケーションを向上させ、重要なポイントを明確に理解させます。

1
Step 1
会議メモをアップロード
まず、会議の要約をアップロードします。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能がこれをダイナミックなビデオナラティブに変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターから選択し、プロフェッショナルなタッチで会議の要約を生き生きとさせます。
3
Step 3
ブランディング要素を追加
ブランディングコントロールを使用して会社のビジュアルアイデンティティを適用し、要約ビデオが企業のガイドラインに完全に一致するようにします。
4
Step 4
要約ビデオをエクスポート
ビデオを完成させ、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、ソーシャルメディアを含むあらゆるプラットフォームで共有するのに最適な形式で生成します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

プロフェッショナルなビデオ制作を効率化

.

会議メモから洗練されたビデオ要約を簡単に生成し、時間を節約し、プロフェッショナルなブランドイメージを維持します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてAIアバターを使ってテキストをビデオに変換しますか？

HeyGenは高度なAIを活用したツールを使用して、スクリプトをリアルなAIアバターを特徴とする魅力的なビデオコンテンツに変換します。このテキスト-to-ビデオ機能により、テキストから直接効率的にビデオを制作することができます。

HeyGenは会議要約のために既存のビジネスワークフローと統合できますか？

はい、HeyGenのAIを活用したツールは、簡潔な会議要約の作成を含む業務の効率化を目的としています。ビデオ生成に焦点を当てつつ、HeyGenはビジネスワークフローの向上を目指し、CRM統合の可能性をサポートしています。

HeyGenはビデオのパーソナライズのためにどのようなブランディングコントロールを提供していますか？

HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供しており、直感的なオンラインビデオエディターを使用してロゴ、ブランドカラー、フォントでビデオをカスタマイズできます。また、さまざまなテンプレートを利用して、すべてのコンテンツで一貫したブランドアイデンティティを維持することができます。

HeyGenは自動字幕と多言語ボイスオーバーをサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenは自動字幕と強力な多言語機能をサポートしており、高度なボイスオーバー生成を含みます。これにより、ビデオコンテンツが多様でグローバルなオーディエンスに効果的に届くことを保証します。