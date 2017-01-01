患者向けに一般的な薬の副作用を明確にする60秒のアニメーション説明ビデオを作成してください。この患者教育ビデオは、親しみやすいAIアバターが安心感を与えるわかりやすいトーンで情報を提供し、穏やかで落ち着いた背景音楽と医療ビデオジェネレーターによって生成されたシンプルで説明的なビジュアルを補完します。このビデオは患者の不安を和らげ、服薬遵守を向上させることを目的としています。

