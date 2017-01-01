医療トレーニングビデオメーカー: 魅力的なコンテンツを作成
テキストをビデオに変換して、患者教育やオンラインコースのための魅力的なコンテンツを簡単に制作します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
糖尿病と新たに診断された患者向けに、基本的な食事とライフスタイルの変更を説明する90秒の患者教育ビデオを開発してください。この医療トレーニングコンテンツは、共感的なAIアバターが親しみやすいビジュアルスタイルで情報を提示し、安心感のある音声トーンでHeyGenのAIアバターによって一貫したプレゼンターを提供します。
医療ネットワーク内のL&Dチームを対象とした2分間のコンプライアンス研修モジュールを想像してください。患者データに関するHIPAA規制の重要な側面に焦点を当てます。ビデオはフォーマルで情報豊かなビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのボイスオーバー生成を通じて生成された権威あるナレーションを使用し、すべての重要な情報を明確に伝えます。
経験豊富な外科医向けに、新しい低侵襲手術技術を紹介する45秒の簡潔なビデオチュートリアルを制作してください。ビジュアルスタイルはダイナミックで正確であり、メディアライブラリからの高品質なデモ映像を使用し、HeyGenの字幕/キャプション機能によって提供される技術用語の明確な専門的なナレーションと重要な字幕/キャプションを使用します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして医療トレーニングビデオをHIPAAおよびコンプライアンスに適合させるのですか？
HeyGenは高度なAIビデオ生成技術と安全なインフラストラクチャを活用し、L&Dチームが機密性の高い医療トレーニングビデオコンテンツを自信を持って制作できるようにします。当プラットフォームは、さまざまな教育ニーズに対応したコンプライアンスに適合した医療トレーニングビデオの作成をサポートします。
HeyGenは患者教育のためにAIアバターとAIボイスオーバーをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenはAIアバターの広範なカスタマイズを可能にし、複数の言語でリアルなAIボイスオーバーをサポートします。これにより、特定のオーディエンスに合わせた多様なアニメーションビデオを作成するのに理想的な医療トレーニングビデオメーカーとなります。
HeyGenがオンラインコース作成に効率的なAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？
HeyGenはプロフェッショナルなビデオテンプレートを使用してテキストを迅速にビデオに変換することで、医療トレーニングビデオの制作プロセスを簡素化します。この強力なAIビデオジェネレーターは、L&Dチームがトレーニングビデオやオンラインコースを迅速に開発するのを可能にし、広範な編集を必要としません。
HeyGenは医療トレーニングのためのLMSとの統合をサポートしていますか？
HeyGenは高品質なトレーニングビデオのエクスポートを簡素化し、さまざまなLMSプラットフォームを通じてのアップロードと配信に容易に対応します。これにより、既存の学習管理システムに医療トレーニングコンテンツをシームレスに統合できます。