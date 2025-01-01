医療トレーニングビデオジェネレーター：ヘルスケア学習を変革
AIビデオプラットフォームを活用したプロフェッショナルな医療トレーニングと患者教育を効率化し、コストを削減します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
複雑な外科手術の準備をしている患者とその家族のために、術前のステップと術後の期待を説明する90秒の患者教育ビデオを制作してください。この医療ビデオ制作は、共感的で明確なアニメーションビジュアルスタイルを採用し、親しみやすいAIアバターをプレゼンターとして活用し、HeyGenの「ボイスオーバー生成」を利用して、患者教育において安心感と一貫したトーンを確保します。
新しい医療機器の営業担当者向けに、製品の主な特徴、利点、販売プロトコルを強調する2分間のオンボーディングビデオを作成してください。このビデオは、ダイナミックで魅力的なビジュアルスタイルを示し、洗練された製品ショットと熱意あるAIアバターを組み合わせ、HeyGenによって生成された簡潔な「字幕/キャプション」を使用して重要な情報を強化し、知識の保持を最大化し、トレーニングのコスト削減に貢献します。
多様な言語地域の一般市民に向けて、季節の健康予防策に関する重要な情報を広める45秒の公衆衛生啓発キャンペーンビデオをデザインしてください。このビデオは、視覚的にインパクトがあり、理解しやすいグラフィックスタイルを特徴とし、親しみやすいAIアバターを使用し、HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を活用して、さまざまなプラットフォームでの最適な視聴を確保し、コンテンツの効率的なローカライズを可能にします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのように医療トレーニングビデオの制作を簡素化しますか？
HeyGenは、医療トレーニングビデオの制作プロセスを効率化する使いやすいプラットフォームです。AIアバターとテキストからビデオへの機能を活用し、複雑な編集を不要にし、医療専門家が高品質なコンテンツを迅速かつ効率的に制作できるようにします。
HeyGenのAIアバターは医療教育を向上させることができますか？
はい、HeyGenのAIアバターは医療教育に新たなプロフェッショナリズムをもたらします。リアルなビジュアルと現実的なコミュニケーションで医療知識の共有を行い、学習者や患者からのエンゲージメントと信頼を高めます。
HeyGenは医療コンテンツのローカライズにどのような技術的能力を提供しますか？
HeyGenは、効果的にコンテンツをローカライズするための強力な技術的能力を提供し、自動ボイスオーバー生成や多言語での字幕/キャプションを含みます。これにより、重要な医療コミュニケーションや患者教育資料がグローバルなオーディエンスにアクセス可能になります。
HeyGenは魅力的な患者教育ビデオを作成するためにどのような特定の機能を提供しますか？
HeyGenは、多様なテンプレート、カスタマイズ可能なアスペクト比、AIを活用したテキストからビデオへの生成を通じて、魅力的な患者教育コンテンツの作成を可能にします。これらの機能は、医療機関が短編ビデオやマイクロラーニングモジュールを迅速に制作し、医療知識の共有において消化しやすく、非常に効果的なものにします。