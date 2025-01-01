医療専門家や研究者を対象にした90秒のヘルスケア説明動画を作成し、新しい診断技術を紹介します。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルで、生物学的プロセスの3Dアニメーションを取り入れ、HeyGenの音声生成機能を使用して明確で権威あるナレーションを提供し、正確な用語と情報豊かなトーンを確保します。動画にはAIアバターが複雑な概念を説明するシーンを含めることができます。

